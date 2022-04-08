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明華園「鄭芝龍傳奇」將公演 高市議長曾麗燕邀請學生共賞

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長曾麗燕促成玉皇宮贊助330張文化教育券給11所高中職學生，今天下午舉辦贈票儀式。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕促成玉皇宮贊助330張文化教育券給11所高中職學生，今天下午舉辦贈票儀式。圖／高市議會提供

明華園戲劇總團年度大戲「海賊之王─鄭芝龍傳奇」4月16、17日將在高雄衛武營國家藝術文化中心演出，為讓更多年輕學子感受傳統藝術之美，高市議長曾麗燕促成玉皇宮贊助330張文化教育券給11所高中職學生，今天下午在高市議會舉辦贈票儀式，邀請年經學子一起欣賞傳統戲曲之美。

市議會指出，玉皇宮捐贈330張文化教育券，分別贈予小港高中、高雄高工、中正高工、高雄高商、新莊高中、中華藝校、左營高中、中山工商、新興高中、樹德家商及三信家商等11所高中職師生。明華園戲劇總團長陳勝福說，「海賊之王─鄭芝龍傳奇」結合現代音樂及高科技，規模更勝以往。

曾麗燕說，她向來喜愛觀賞歌仔戲，明華園的優質演出深受台灣觀眾喜愛，更受到世界各國肯定，歌仔戲讓傳統文化發揚光大，這是學生在教科書上學不到的內容。

此外，今年2月甫到任的日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥所長今天也偕同夫人拜會曾麗燕，身兼國民外交促進會副會長職務的議員陳美雅一起接待。曾麗燕說，期盼國際疫情快穩定，台灣早日恢復與日本各地友好議會互動及交流。

日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥（右二）今赴高市議會拜會議長曾麗燕（左二）。圖／高市議會提供
日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥（右二）今赴高市議會拜會議長曾麗燕（左二）。圖／高市議會提供

曾麗燕 明華園 日本台灣交流協會

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