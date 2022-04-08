明華園「鄭芝龍傳奇」將公演 高市議長曾麗燕邀請學生共賞

明華園戲劇總團年度大戲「海賊之王─鄭芝龍傳奇」4月16、17日將在高雄衛武營國家藝術文化中心演出，為讓更多年輕學子感受傳統藝術之美，高市議長曾麗燕促成玉皇宮贊助330張文化教育券給11所高中職學生，今天下午在高市議會舉辦贈票儀式，邀請年經學子一起欣賞傳統戲曲之美。

市議會指出，玉皇宮捐贈330張文化教育券，分別贈予小港高中、高雄高工、中正高工、高雄高商、新莊高中、中華藝校、左營高中、中山工商、新興高中、樹德家商及三信家商等11所高中職師生。明華園戲劇總團長陳勝福說，「海賊之王─鄭芝龍傳奇」結合現代音樂及高科技，規模更勝以往。

曾麗燕說，她向來喜愛觀賞歌仔戲，明華園的優質演出深受台灣觀眾喜愛，更受到世界各國肯定，歌仔戲讓傳統文化發揚光大，這是學生在教科書上學不到的內容。