路面刨鋪導入透地雷達 高市左楠軍校路抓出4潛勢孔洞
高雄市工務局今天起至11日針對連結左營區與楠梓區的重要幹道軍校路執行刨鋪工程，並在施工前透過透地雷達發現4個高潛勢至災孔洞，避免未來孔洞造成路面下陷，高雄市副市長林欽榮、多位在地議員及里長今天到場視察。
林欽榮表示，透地雷達以AIoT方法，將電磁波往下打紀錄回波再產生圖文了解地下情況，比起人工方法的耗時耗力，透地雷達不僅可幫忙抓漏，還可延長道路持久性至少1.5倍到2倍，小投資能有大成效，感謝高雄市議會今年度同意撥款1000萬元，可做250公里，高市府與日商、高苑科大土木工程系研究所產學合作施工。
林欽榮說，左營區軍校路（海功路至海平路）刨鋪工程改善面積約13743平方公尺、長約600公尺，工程經費約533萬，工務局刨鋪前跨局處透過水利局透地雷達檢測作業，發現4個高潛勢至災孔洞立即進場修補，提升道路品質。明年期望將經費加倍至2000萬，因道路定期新陳代謝，多做一點讓包在地底下的管路無論自來水管、瓦斯管線等能被看到，才能對症下藥做好防漏。
工務局表示，軍校路因車流量大且為左營區眷村主要聯外道路，又鄰近高鐵左營站、世運主場及蓮池潭風景區等高雄重要地標，刨鋪有望大幅改善路面不佳的情況，該路段從料廠出料到現場施工全程錄影，再將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控達成全面品質把關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言