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路面刨鋪導入透地雷達 高市左楠軍校路抓出4潛勢孔洞

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮（左三）及多位議員今現場視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮（左三）及多位議員今現場視察。記者陳玫伶／攝影

高雄市工務局今天起至11日針對連結左營區與楠梓區的重要幹道軍校路執行刨鋪工程，並在施工前透過透地雷達發現4個高潛勢至災孔洞，避免未來孔洞造成路面下陷，高雄市副市長林欽榮、多位在地議員及里長今天到場視察。

林欽榮表示，透地雷達以AIoT方法，將電磁波往下打紀錄回波再產生圖文了解地下情況，比起人工方法的耗時耗力，透地雷達不僅可幫忙抓漏，還可延長道路持久性至少1.5倍到2倍，小投資能有大成效，感謝高雄市議會今年度同意撥款1000萬元，可做250公里，高市府與日商、高苑科大土木工程系研究所產學合作施工。

林欽榮說，左營區軍校路（海功路至海平路）刨鋪工程改善面積約13743平方公尺、長約600公尺，工程經費約533萬，工務局刨鋪前跨局處透過水利局透地雷達檢測作業，發現4個高潛勢至災孔洞立即進場修補，提升道路品質。明年期望將經費加倍至2000萬，因道路定期新陳代謝，多做一點讓包在地底下的管路無論自來水管、瓦斯管線等能被看到，才能對症下藥做好防漏。

工務局表示，軍校路因車流量大且為左營區眷村主要聯外道路，又鄰近高鐵左營站、世運主場及蓮池潭風景區等高雄重要地標，刨鋪有望大幅改善路面不佳的情況，該路段從料廠出料到現場施工全程錄影，再將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控達成全面品質把關。

高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮及多位議員今現場視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮及多位議員今現場視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮及多位議員、里長今現場視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市工務局、水利局合作，進行路面刨鋪前先導入透地雷達檢測作業，高雄市副市長林欽榮及多位議員、里長今現場視察。記者陳玫伶／攝影

高雄市 林欽榮 高鐵

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