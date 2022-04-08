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備戰選舉 高雄市府調動9公所區長陳盈秀升副秘書長

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市民政局副局長陳盈秀升任副秘書長。圖／高市府提供
高市民政局副局長陳盈秀升任副秘書長。圖／高市府提供

高雄市政府晚間公布九職等以上人事異動，大規模人事異動涉及全市9區公所區長職務。市府指出，出缺多時的副祕書長由現任民政局副局長陳盈秀升任，苓雅區公所區長陳進德及民政局專委蔡翹鴻升任民政局副局長，另外調動鳳山、岡山、大樹、鼓山、燕巢、茄萣、苓雅、橋頭與湖內等九區區長。

高市府表示，今年1月，郭添貴由副祕書長升任秘書長，副祕書長遺缺由民政局副局長陳盈秀接任。陳盈秀出生高雄田寮，歷經阿蓮、小港、三民等地區長，近30年公職生涯都在民政系統。

民政局專委蔡翹鴻、苓雅公所區長陳進德升任副局長。市府指出，蔡翹鴻歷經大社及仁武區長，殯葬管理處處長及民政局專委；陳進德歷任前金及苓雅區長，「衛武營迷迷村」是任內受肯定政績。

區公所人事部分，原鳳山區長施維明調任民政局專委、原殯葬管理處處長石慶豐調任鳳山區長、原岡山區長黃中中調任殯葬管理處處長、原大樹區長陳振坤調任岡山區長、原運發局主秘鄭明興調任鼓山區長、原燕巢區長王耀弘調任運發局主秘、原茄萣區長鄭美華調任苓雅區長、原橋頭區長邱金寶調任茄萣區長、原大樹區公所主秘陳靜蘭升任大樹區長、原湖內區公所主秘車世民升任橋頭區長。

民政局專委蔡翹鴻升任民政局副局長。圖／高市府提供
民政局專委蔡翹鴻升任民政局副局長。圖／高市府提供
苓雅公所區長陳進德升任民政局副局長。圖／高市府提供
苓雅公所區長陳進德升任民政局副局長。圖／高市府提供

岡山 衛武營

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