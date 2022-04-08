高市攜手加拿大薩省辦高中雙聯學制 推動雙語教育

高市教育局與加拿大薩省GSCS教育局今天攜手開辦台加高中雙聯學制，簽訂合作備忘錄。高雄高中生有機會在台修課取得台加雙文憑，同時線上由國外高中教師全英語教授課程。

高雄市政府教育局配合「2030雙語國家政策發展藍圖」推動雙語教育，即日起與加拿大薩省GSCS教育局攜手合作，開辦台加高中雙聯學制，並舉辦「台加高中雙聯學制暨國際教育交流」簽約儀式，教育局長謝文斌及加拿大薩省GSCS教育局長Francois Rivard簽署合作備忘錄，副市長史哲和加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹也出席見證。

史哲表示，高雄是一個國際化城市，要向世界接軌，語言是其中關鍵的一環，期待這次高雄與加拿大在雙語教育合作，能夠為高雄學子建構扎實的雙語基礎，開拓更寬廣的國際視野。也非常感謝加拿大駐台北貿易辦事處，不遺餘力地增進台加兩國交流，以最高效率促成合作。

教育局下午發布新聞稿指出，這次計畫除獲得加拿大政府全力支持，也是高雄首次官方對官方、兩邊教育局攜手推動雙聯學制合作，將自111年度起締結姐妹校、線上交流、課程合作模組試探等，112學年度招收雙聯學制學生，學生未來透過虛實同步教學，在高中學習期間同步取得加拿大高中畢業文憑。

教育局表示，合作簽署後高雄高中生有機會在台修習完整課程，取得台灣及加拿大雙文憑，同時透過線上方式由國外高中教師全英語教授課程。未來若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情達到解封許可，也可以選擇暑假期間到加拿大參與實體課程，通過檢核後可取得台、加2張高中畢業證書，有助於提升未來就學就業競爭力。