高雄這五區14日將停水15小時 影響20萬戶
台灣自來水公司公告，14日上午9點至15日凌晨12點因執行「拷潭場高低壓設備檢驗」，鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等5區約20萬戶將停水或降壓共計15小時，提醒民眾提早於停水前六小時完成儲水。
自來水公司表示，因為將執行拷潭場高低壓設備檢驗，影響部分地區將辦理停水、降壓，停水區域包含，鳳山區海光里、誠智里、縣口里、成功里、光明里、興中里、南興里、和德里、鳳崗里、縣衙里、鎮東里、埤頂里、中正里、鎮南里、老爺里、瑞竹里、新興里、新甲里、一甲里、東門里、瑞興里、天興里、鳳東里、新富里、國隆里、過埤里、曹公里、和興里、協和里、誠德里、三民里、北門里、富甲里、誠信里、海洋里、新樂里、新泰里、中崙里、中榮里、中民里、二甲里、富榮里、南和里、保安里、生明里、誠義里、國泰里、興仁里、鎮西里、忠義里、國富里、國光里、武慶里、武漢里、忠孝里、中和里、新強里、新武里、正義里、龍成里、善美里、福誠里、福祥里、五福里、福興里、大德里、南成里。
大寮區拷潭里、內坑里、大寮里、三隆里、義仁里、新厝里、過溪里、潮寮里、會結里、昭明里、會社里。
林園區中門里、港埔里、東林里、林園里、頂厝里、王公里、仁愛里、文賢里、廣應里、港嘴里、西溪里、中芸里、鳳芸里、西汕里、東汕里、中汕里、北汕里、五福里、溪州里、潭頭里、林內里、中厝里、林家里、龔厝里。
小港區店鎮里、二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、山明里、高松里、松山里、坪頂里、孔宅里、廈莊里、合作里、桂林里、松金里、大坪里、正苓里、大苓里、山東里、濟南里、青島里、中厝里。
苓雅區福人里、福海里、福康里、朝陽里、福隆里、福地里、福居里、福東里。
降壓地區則包含，鳳山區鎮北里、文英里、忠誠里、文德里、文山里、武松里、文衡里、文華里、文福里。共計影響20萬戶，提醒民眾停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉造成損壞，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。
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