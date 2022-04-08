快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六都身障職業駕訓補助獨缺高雄 議員爭取編列

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林于凱關心社區安全網內的精神障礙者照護問題。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林于凱關心社區安全網內的精神障礙者照護問題。記者徐白櫻／翻攝

行政院推動「社會安全網第2期計畫」，未來5年內投入新台幣407億。高市議員林于凱指出，精神障礙者在身心障礙者中占12％ ，生活重建等服務據點過少，另建議放寬小型作業所規定，以10人為標準，否則不利落實社區化。另外其他縣市都有補助身礙者駕訓考照費用，高雄市未補助不合理。社會局、勞工局指出，高雄市區身障服務據點充足，但在山邊與海邊比較缺乏；明年起可望補助駕訓考照費用。

林于凱今天在議會質詢指出，目前高雄市有38處身障服務據點，精障者小作僅二處，精障者在身心障礙者中占12％ ，據點比例偏低，另方面規範每人平均要6.6平方公尺，20人需要50至60坪空間，這樣只能往非市區設點，沒有符合社區化目標，建議放寬精障小作所規定，以10人為標準，20至30坪才能在市區合理選址。

社會局長謝琍琍表示，身障服務機構名稱多，精障者協作據點及社區日照有10處、照顧者支持據點5處、小作有3處，市區身障服務據點充足，但在山邊與海邊比較缺乏；初期要達到20人不容易，因此會媒合需要團體尋覓適合地點，若有40坪以上空間，先予補助房租3萬元，再輔導增加服務人數。

此外，林于凱說，身心障礙者駕訓汽車考照補助部分，台北市補助1萬4500元、台南7千、桃園6千、台中4千，高雄市的身障者就業基金1.4億，卻唯獨高雄未補助，這樣不合理。勞工局長周登春回應，當初身障基金應用自治條例沒有這個項目，所以未編列，會請身障權益委員會討論，明年起補助身障者駕訓考照費用。

六都身障者職業駕訓補助情況。圖／林于凱服務處提供
六都身障者職業駕訓補助情況。圖／林于凱服務處提供

身障者 高雄市 勞工局

延伸閱讀

挺韓「抖內王」遭控藉罷免斂財 他喊冤：連署不夠才沒提

時力高雄推6人選議員 新人平均30歲

雙鐵討7863萬 東南水泥：尊重承擔、不排除轉向包商求償

包商連續工安僅被輕罰 高雄議員：難怪事件層出不窮

相關新聞

高雄這五區14日將停水15小時 影響20萬戶

台灣自來水公司公告，14日上午9點至15日凌晨12點因執行「拷潭場高低壓設備檢驗」，鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等5區約...

金門推來金旅遊抽金牌活動 40位幸運得主出爐

快來看，你有沒抽中金牌！為了振興旅遊，金門縣政府自去年11月1日起推出「金門369金旅遊送振興券抽金牌活動」，今天進行「...

六都身障職業駕訓補助獨缺高雄 議員爭取編列

行政院推動「社會安全網第2期計畫」，未來5年內投入新台幣407億。高市議員林于凱指出，精神障礙者在身心障礙者中占12％ ...

五倍券還沒用完？ 義大皇家酒店推優惠住摩天輪景觀房

義大皇家酒店配合五倍券使用期限即將到期，推出「義同去郊遊」住房專案，即日起至6月30日周日至周四平日住宿一晚含自助式早餐...

旗津連假遊客破6萬！「聲林之王3」超強歌手4/9獻唱

為振興旗津觀光，高市觀光局推出「渡過幸福」Fun旗津系列活動，清明節連假累計超過6萬人次出遊。觀光局說，系列活動邁入第三...

兒虐通報六都第一 高雄市將啟動「家暴案通報獎勵」

高雄市兒少保護案通報案今年又重回六都第一位，議員郭建盟分析過去3年資料指出，高雄醫師通報率高於全國與六都平均值，但扣除外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。