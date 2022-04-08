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六都身障職業駕訓補助獨缺高雄 議員爭取編列
行政院推動「社會安全網第2期計畫」，未來5年內投入新台幣407億。高市議員林于凱指出，精神障礙者在身心障礙者中占12％ ，生活重建等服務據點過少，另建議放寬小型作業所規定，以10人為標準，否則不利落實社區化。另外其他縣市都有補助身礙者駕訓考照費用，高雄市未補助不合理。社會局、勞工局指出，高雄市區身障服務據點充足，但在山邊與海邊比較缺乏；明年起可望補助駕訓考照費用。
林于凱今天在議會質詢指出，目前高雄市有38處身障服務據點，精障者小作僅二處，精障者在身心障礙者中占12％ ，據點比例偏低，另方面規範每人平均要6.6平方公尺，20人需要50至60坪空間，這樣只能往非市區設點，沒有符合社區化目標，建議放寬精障小作所規定，以10人為標準，20至30坪才能在市區合理選址。
社會局長謝琍琍表示，身障服務機構名稱多，精障者協作據點及社區日照有10處、照顧者支持據點5處、小作有3處，市區身障服務據點充足，但在山邊與海邊比較缺乏；初期要達到20人不容易，因此會媒合需要團體尋覓適合地點，若有40坪以上空間，先予補助房租3萬元，再輔導增加服務人數。
此外，林于凱說，身心障礙者駕訓汽車考照補助部分，台北市補助1萬4500元、台南7千、桃園6千、台中4千，高雄市的身障者就業基金1.4億，卻唯獨高雄未補助，這樣不合理。勞工局長周登春回應，當初身障基金應用自治條例沒有這個項目，所以未編列，會請身障權益委員會討論，明年起補助身障者駕訓考照費用。
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