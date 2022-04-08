金門推來金旅遊抽金牌活動 40位幸運得主出爐

快來看，你有沒抽中金牌！為了振興旅遊，金門縣政府自去年11月1日起推出「金門369金旅遊送振興券抽金牌活動」，今天進行「阿特、麟洋配」線上直播抽金牌記者會，共抽出40位幸運得主，每人可得一面市價2萬元的999純金金牌，得獎名單將公布於金門觀光逗陣行官方網站及活動系統網站，縣府也將同步電話通知中獎者。

縣府觀光處指出，這波旅遊振興券兌領活動吸引遊客與在地民眾熱情參與，活動推出第5天，兌領人數首度突破千人大關，兌領率更在短短一個月衝破近七成，期間金門航班幾乎天天班班客滿，並於12月16日旋風式兌領完畢。

在抽獎現場，縣府也即時以圓餅圖分析金牌得主所在縣市分布比例，此次抽出的40位金牌得主，分散於16縣市，觀光處表示，金牌中獎名單分為台灣及金門領取，其中台灣領取部份由中央造幣廠負責寄送或中獎人親自至造幣廠領取，至於金門領取部分，由中央造幣廠親送或寄送至金門縣政府，再通知中獎人親自領取，觀光處提醒後續會由專人聯繫領獎事宜。

主持抽獎記者會的縣府參議張瑞心表示，縣府為了拚振興和吸引遊客把留錢在金門消費，推出「金門369來金旅遊抽金牌」活動，特製金牌設計為慶賀金子弟羽球國手李洋勇奪東京奥運男子羽球雙打金牌，以吉祥物阿特結合「麟洋配得金牌」意象，成功吸引遊客來李洋故鄉金門旅遊，帶動金門地區觀光產業發展。

這次的重頭戲抽金牌，每面金牌都是由中央造幣廠特製的限量金牌，搭上東京奥運勇奪羽球金牌的麟洋配」熱潮，呈現「阿特打羽球，聖筊金牌」意象。每面999純金金牌重達10公克重，且每一面都有一組身分數字編碼，單面值超過新臺幣二萬元，絕對值得珍藏。