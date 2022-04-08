屏東縣民公園影像紀錄 獲全球短片影展視覺效果獎

已獲得13座國際獎項的屏東縣民公園，再傳出好消息，縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得全球短片影展最佳視覺效果獎。

縣府新聞稿表示，全球短片影展（Global Short FilmAwards Cannes）近期公布各獎項得獎名單，縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得最佳視覺效果獎，這是這支短片繼獲得今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）後的第2個獎項。

拍攝團隊瑪爾克電影有限公司表示，當初與縣長潘孟安深聊得知，屏東縣民公園對屏東人來說，意義不只是一座公園，它還乘載了老一輩屏東人的回憶、過去的歷史，影片以「時間倒轉、光影流動、新舊對比、能量律動」等關鍵性手法，傳達縣民公園的豐富多元性。

潘孟安表示，這幾年縣府在各方面於國際上頻頻獲獎，足以顯示縣府團隊數年來胼手胝足、勤奮認真的努力成果，收穫頗豐。

全球短片影展成立於2015年，今年已邁入第7屆，參賽者來自世界各地的業餘與專業電影製作人，為創意電影製作人提供一個展示作品的平台，縣府表示，參賽大多為劇情片，縣民公園以廣告片獲獎實屬不易。

縣府表示，影片透過介紹屏東縣民公園糖廠的歷史與人文精神，激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣，讓屏東再次被世界看見。