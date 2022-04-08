高雄5區14日停水15小時 影響20萬戶
台水公司為檢驗電氣設備，高雄鳳山、大寮、林園、小港、苓雅5個區將於14日上午9時至晚間12時停水或降低水壓，停水戶數達17萬5107戶，水壓降低戶數2萬6365戶。
台灣自來水公司今天發布新聞稿指出，拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗相關工程，訂於4月14日上午9時至晚間12時執行停水作業。
台水公司說明，這次停水戶數共有17萬5107戶，停水範圍包括鳳山區多里及北門里鐵路以南、大寮區多里（工業區除外）、林園區多里（工業區除外）、小港區多里，以及苓雅區朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。
另外，水壓降低地區則有2萬6365戶，範圍包含鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。
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