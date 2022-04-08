金門旅遊振興券 限量麟洋配金牌得主出爐

金門縣政府表示，防疫旅遊並重，今天抽出「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動得主，16縣市40名幸運兒獲獎。每面金牌是999純金，重10公克，價值超過新台幣2萬元。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的影響，金門縣政府為振興旅遊經濟，自110年11月1日啟動「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，上午在新聞發布室以線上直播方式，抽出金牌得主。

主持抽獎的縣府參議張瑞心表示，縣府拚振興，看準中央振興五倍券商機，推出「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，特製結合金門觀光吉祥物阿特和「麟洋配得金牌」意象的金牌，成功吸引遊客來到東京奧運男子羽球雙打金牌李洋故鄉－金門旅遊，帶動觀光產業發展。

張瑞心說明，金牌由中央造幣廠限量打造，每面都是999純金，重達10公克重，而且每面都有1組身分數字編碼，單面值超過新台幣2萬元，值得珍藏；活動推出第5天，兌領人數就突破千人。

金門出現COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者，來金旅客回台確診者在金足跡遍布金門5鄉鎮，民眾憂心重創金門旅遊，張瑞心表示，各項活動將依中央疫情指揮中心指引辦理，需暫緩就暫緩，但強調金門防疫與旅遊並重。

直播現場抽出40名得主，並以圓餅圖分析得主所在縣市，分布在16縣市。縣府觀光處表示，名單將於金門觀光逗陣行官方網站及活動系統網站公布，縣府並將同步電話通知中獎者。

觀光處說，得主可分別到台灣和金門領取金牌。台灣部分由中央造幣廠負責寄送或中獎人到造幣廠領取；金門部分由中央造幣廠寄送到金門縣政府，再通知中獎人領取。