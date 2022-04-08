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五倍券還沒用完？ 義大皇家酒店推優惠住摩天輪景觀房

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
義大皇家酒店推出「義同去郊遊」住房專案，不用萬元就能體驗3天2夜住五星級酒店、義大遊樂世界，以五倍券支付還能升級摩天輪景觀房。圖／義大世界提供
義大皇家酒店推出「義同去郊遊」住房專案，不用萬元就能體驗3天2夜住五星級酒店、義大遊樂世界，以五倍券支付還能升級摩天輪景觀房。圖／義大世界提供

義大皇家酒店配合五倍券使用期限即將到期，推出「義同去郊遊」住房專案，即日起至6月30日周日至周四平日住宿一晚含自助式早餐與遊樂園門票優惠只要5500元，再加2500元起可於原房續住第二晚（不含早餐與門票），4月30日前平日入住以紙本五倍券或國旅券支付，還能再享免費升等入住摩天輪景觀第一排家庭房的晚鳥優惠，不用萬元就能體驗五星級飯店及義大遊樂世界。

義大皇家酒店表示，距離振興五倍券使用期限剩下不到一個月的時間，兒童連假後再推出「義同去郊遊」住房方案，即日起至6月30日平日專案價5500元，周五入住每房也只要再加價500元，周六則加1000元（4月30日、5月1日勞動連假須加價1500元，端午連假不適用）。

義大皇家酒店表示，本次專案針對家庭客或雙人旅行規畫不同套裝內容，續住第二晚也只要2500元至3500元不等的優惠價，此外平日入住只要使用任一張紙本振興五倍券或是國旅券，不限面額都可享有升等入住面對摩天輪、含二張大床的豪華家庭房。

義大皇家酒店指出，親子出遊可入住雅緻家庭房住宿一晚，含二位成人與二位兒童的自助式早餐，與義大遊樂世界成人票二張，加入義大皇家酒店官方Line好友再贈最多2張樂園兒童門票；若是2人入住則可選擇經典客房，含雙人早餐與樂園門票，加入官方Line好友可獲贈500元義大世界禮券。

義大皇家酒店表示，義大世界有全台最大室內遊樂場義大遊樂世界，還有囊括精品、時尚鞋履包款與運動休閒等多家品牌的義大世界購物廣場，加上義大皇家酒店內有戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房、兒童俱樂部等上千坪的休閒設施，完整多元的度假特色，吸引玩家們總是願意一玩再玩，正值氣候宜人適合踏青郊遊的季節，邀遊客前往旅遊，相關資訊可上義大皇家酒店官網查詢。

義大皇家酒店推出「義同去郊遊」住房專案，不用萬元就能體驗3天2夜住五星級酒店、義大遊樂世界，以五倍券支付還能升級摩天輪景觀房。圖／義大世界提供
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義大皇家酒店推出「義同去郊遊」住房專案，不用萬元就能體驗3天2夜住五星級酒店、義大遊樂世界，以五倍券支付還能升級摩天輪景觀房。圖／義大世界提供

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