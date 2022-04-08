五倍券還沒用完？ 義大皇家酒店推優惠住摩天輪景觀房

義大皇家酒店配合五倍券使用期限即將到期，推出「義同去郊遊」住房專案，即日起至6月30日周日至周四平日住宿一晚含自助式早餐與遊樂園門票優惠只要5500元，再加2500元起可於原房續住第二晚（不含早餐與門票），4月30日前平日入住以紙本五倍券或國旅券支付，還能再享免費升等入住摩天輪景觀第一排家庭房的晚鳥優惠，不用萬元就能體驗五星級飯店及義大遊樂世界。

義大皇家酒店表示，距離振興五倍券使用期限剩下不到一個月的時間，兒童連假後再推出「義同去郊遊」住房方案，即日起至6月30日平日專案價5500元，周五入住每房也只要再加價500元，周六則加1000元（4月30日、5月1日勞動連假須加價1500元，端午連假不適用）。

義大皇家酒店表示，本次專案針對家庭客或雙人旅行規畫不同套裝內容，續住第二晚也只要2500元至3500元不等的優惠價，此外平日入住只要使用任一張紙本振興五倍券或是國旅券，不限面額都可享有升等入住面對摩天輪、含二張大床的豪華家庭房。

義大皇家酒店指出，親子出遊可入住雅緻家庭房住宿一晚，含二位成人與二位兒童的自助式早餐，與義大遊樂世界成人票二張，加入義大皇家酒店官方Line好友再贈最多2張樂園兒童門票；若是2人入住則可選擇經典客房，含雙人早餐與樂園門票，加入官方Line好友可獲贈500元義大世界禮券。