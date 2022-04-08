兒虐通報落實 高市府將獎勵鄰里長通報家暴案

高市議員郭建盟今天指出，高雄兒少保護事件通報、受虐及需保護服務占兒少比例，都是六都第一。高市府表示，通報率高是因落實通報、非都是兒虐，並將獎勵通報的鄰里長和警察。

高雄市民進黨籍議員郭建盟今天在議會社政部門質詢指出，高雄市兒少保護事件通報、遭受肉體虐待、遭虐待受傷需保護服務占兒少人口比例，及醫師通報占責任通報率，都是六都第一，要求高雄市政府社會局加強檢討、提出改善方案。

高雄市政府社會局長謝琍琍回應，通報率高代表通報制度非常落實，並非都是兒虐案。責任通報人員中醫師比例高，是因為高雄市有2家兒保區域的醫療整合中心，帶動基層診所加強通報；且醫師通報中最多是兒少疏忽意外案件，包括兒童誤食不當食物，或跌落、撞傷等。

加強鄰里長、鄰居通報部分，謝琍琍說，這些人通常是透過119、110報案，統計上都是屬於警察通報，未來也研議獎勵措施，鼓勵鄰里長或警察人員協助通報。市長陳其邁也已指示社會局跟教育局分別針對家內、家外案件研究行動方案，13日將召開市府跨局處會議，與教育局、衛生局等相關單位協調。

郭建盟指出，根據衛福部資料，去年高雄18歲以下兒童及少年累計共有21萬4194人，但兒少保護事件通報數達1萬612人，占兒少人數比率4.95%，六都第一。兒少保護事件中醫師通報占責任通報比率，過去3年也連拿六都第一，3年平均達12.92%，高於全國7.29%，且因發現非家暴或外縣市案件而銷案的比例，也非六都最高，顯示醫生並非「看見黑影就開槍」。

身體不當對待部分，郭建盟說，去年高雄18歲以下兒童及少年有791人遭到肉體虐待，占兒少數比率0.369%，比全國平均的0.26%高，且也是六都第一。且去年高雄兒少被打到受傷需保護服務的人數占兒少總數0.76%，六都第一，過去3年平均0.73%，也較全國0.59%多。

郭建盟建議，高雄市政府召開跨局處「強化社會安全網計畫」會議提出檢討，並委託專家學者，針對醫師通報兒虐比例偏高現象，提出報告、研議解決方案。郭建盟也指出，高雄透天厝多，市府應研議對警察、鄰里長、里幹事通報家暴成案獎勵措施，不一定要獎勵金錢，而是可以有「心理獎勵」，讓鄰里長知道自己通報的功德確實保護了這個孩子，以加強家暴通報。