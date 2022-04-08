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旗津連假遊客破6萬！「聲林之王3」超強歌手4/9獻唱
為振興旗津觀光，高市觀光局推出「渡過幸福」Fun旗津系列活動，清明節連假累計超過6萬人次出遊。觀光局說，系列活動邁入第三周，本周末活動不中斷，9日（周六）推出《聲林之王3》再現旗津，邀請三金歌王乱彈阿翔與金曲歌后秀蘭瑪雅登台演唱，10日（周日）邀請音樂人許常德舉辦在廟口舉辦愛情音樂講座。
9日「聲林之王再現旗津」，乱彈阿翔、秀蘭瑪雅將帶領學員九九、陳景皓等人出席，首度以戶外展演方式呈現，重現「完美落地」、「良心」等百萬金曲，乱彈阿翔也將加碼獻唱他的知名作品「走馬燈」。
10日在旗津天后宮前廣場舉辦愛情音樂講座「愛情津津有味時 」，由知名音樂作詞人許常德返回故鄉高雄開講，並邀請91歲劉林招花阿嬤合體演唱，帶給旗津遊客感動夜晚。
觀光局指出，連假期間，每日平均吸引上萬遊客出遊旗津，連假住房幾乎全滿；振興五倍券4月底到期，手上還有五倍券的朋友，把握時間來旗津看表演及享用美味海產，活動詳情可上高雄旅遊網查詢。
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