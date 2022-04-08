綠營屏東縣長民調數字均落後 藍營蘇清泉：心情篤定

民進黨屏東縣長黨內初選最後由縣長潘孟安支持的立委周春米勝出，被綠營列為民調對比對象的前國民黨立委蘇清泉，在綠營公布的民調數據顯示均大幅落後，他說，這個數據並無太大意義，他長期努力、勤走基層傾聽人民的心聲，已獲得多數民眾的肯定與認同，這是綠營以他作假想敵所做目的性的操作，心情是篤定的。

65歲的蘇清泉曾任國民黨不分區立委、前醫師全聯會理事長，過去參與過2008年立委及2018年縣長選舉，2次對手都是現任屏東縣長潘孟安，雖苦嘗連敗，但2次都創下國民黨在屏東縣得票最高紀錄； 2018年屏東縣長選舉挾著「韓流」氣勢，以6萬多票敗選，落選隔天即開始布局再戰下屆縣長，除耕耘基層也培養藍營新生代；縣黨部說，屏東縣長候選人選將由黨中央決定。

對民進黨縣長初選結果，蘇清泉說，讓他感慨的是，民進黨此次初選規格過度動員，激烈的程度，在台灣縣長層級選舉史上罕見，鍾佳濱和莊瑞雄質疑「對手花那麼多錢！錢從哪裡來？」，這個問題值得全國人民深思，他擔心以後年輕人才，對於參政可能因而怯步，影響新一代才俊之士為民服務的意願。

他說，私底下和3人都是好朋友，都予祝福，他一直保持客觀中立，完全不介入、不湊熱鬧，對於民調數據，他以一個旁觀者而言，不予置評，會依自己原定的規畫、節奏，勇往直前，持續努力，相信鄉親的眼睛是雪亮、心是清明的，有辨識能力，知道誰才是最適合的屏東縣大家長。

他認為，綠營初選期間的裂痕，短時間內恐難真正整合，加上無黨籍立委蘇震清的不確定因子，讓選民反感，年底不管是藍綠對決或「三腳督」局面，藍營只要爭取到占四成的中間選票，有機會讓綠地變藍天。