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兒虐通報六都第一 高雄市將啟動「家暴案通報獎勵」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員以108至110年通報案進行分析，他說「不怕數字難看，但怕高雄囝仔被打」。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員以108至110年通報案進行分析，他說「不怕數字難看，但怕高雄囝仔被打」。記者徐白櫻／翻攝

高雄市兒少保護案通報案今年又重回六都第一位，議員郭建盟分析過去3年資料指出，高雄醫師通報率高於全國與六都平均值，但扣除外縣市與非家暴案，銷案率並未相對降低；身體不當對待人數佔兒少數比率與保護案均偏高，仍有很大努力空間，應有更積極作為。社會局指出，保護案件高並非全是兒虐，近日召開跨局處會議，著手研擬里鄰長及警察通報獎勵制度。

根據衛福部資料，110年高雄市虐童案6822件，居六都首位。高市議會今日進行社政部門業務質詢，議員郭建盟說，高雄是鐵打的城市，打小孩情況長久以來比其他城市嚴重，疫情發生後沒有更嚴重，但小孩受虐情況還是一樣嚴重。

郭建盟指出，高雄醫師通報率連續3年六都第一，3年平均數12.92%，高於六都7.19%與全國7.29%，顯見高雄的醫生敏感度高，但扣除其他城市與非家暴案後，高雄的銷案率非六都最高，所以並非「看見黑影就開槍」，醫生通報的準確率相對高。

郭建盟說，110年高雄18歲以下兒童及少年21萬4194人，就有791人遭到肉體虐待，身體不當對待人數佔兒少數比率0.369%，代表高雄每一萬名兒少，36人遭到肉體虐待，六都第一，全國平均每萬名兒少26人遭到肉體虐待，高雄兒少肉體受虐機率高。

此外，保護服務佔兒少人數比率：110年高雄兒少被打到受傷需保護服務佔兒少總數0.76%，六都第一，108年至110年的3年平均數，高雄0.73%，比全國0.59%，多出0.14%，代表高雄每萬名兒少比全國多出14人被打到受傷。

郭建盟建議，高市府召開跨局處「強化社會安全網計畫」會議提出檢討，另研議警察、鄰里長及里幹事通報家暴成案獎勵措施。

社會局長謝琍琍答詢表示，通報率高代表通報制度很落實，並非全是兒虐，醫師通報案件中以意外居多，如誤食或跌落受傷；4月13日市府將由秘書長郭添貴召開跨局處協調會議，研擬里鄰長及警察人員通報獎勵。

郭建盟 警察 家暴

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