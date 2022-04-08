屏東萬丹泥火山噴發 噴發孔貼近廟宇泥漿漫流

時隔半年，屏東縣萬丹泥火山今天清晨6時再度噴發，噴發孔貼近皇源聖殿建築，泥漿噴發近1層樓高，因為旁邊有建築物無法點火加速天然氣釋放，泥漿到處漫流。

上次泥火山噴發是去年的10月，時隔半年再度噴發，噴發地點與上次一樣，在萬丹鄉灣內村的皇源聖殿旁，不過，這次更貼近廟建築，可以說緊貼建築，泥漿噴發近1層樓高，煙霧瀰漫，泥漿漫流。

灣內村長陳玉意向中央社記者表示，萬丹泥火山噴發是因為地底天然氣醞釀到一個程度，通常都會點火加速天然氣釋放，由於貼近皇源聖殿建築物，所以無法點火，只能等待天然氣釋放完。

陳玉意說，目前拉封鎖線，泥漿到處漫流，怪手待命，如果漫流到農田，將用怪手把泥漿疏導到排水溝，防止一旁稻田遭到重大損失。

萬丹泥火山每年噴發1至3次，噴發地點不定，但多在灣內村或附近村落。