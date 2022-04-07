剩不到十戶堅守家園 拉瓦克部落對高市府提行政訴訟

高雄市前鎮區介於夢時代、好市多之間的拉瓦克部落是高雄唯一的平地原住民部落，因高雄市政府畫為違建，後續又接連發生2起火警，高市府協助同意安置的原住民族人，安置至鳳山五甲住宅及小港區山明國宅（娜麓灣社區），目前剩近10戶不願離開，向高雄市工務局提起撤銷拆除處分訴訟，今天下午高雄高等行政法院開準備程序庭。

拉瓦克部落住戶陳美金與多位族人出庭，她表示，拉瓦克部落多為排灣族，族人為謀生從三地門等地到高雄為復興木業工作，已在這裡居住近60年，有自己的習俗也定期付水電，他們家已住到第4代，沒想到1997年卻接獲高市府通知，住家是違建需拆除。

陳美金說，部落被畫為違建後房屋無法修繕，有族人房屋以木頭、鐵皮製造，一旦颱風來都要擔心漏水甚至被毀，2005年、2006年間接連發生2起火警，部分族人沒地方去只能搬到高市府協助安置地，2018年起強制拆除已簽署同意拆遷的住宅，目前只剩下不到10戶。

訴訟代理人律師李奇芳表示，拉瓦克部落族人認為高市府對拉瓦克部落拆除處分違法，因此提起撤銷訴訟，而已拆除部分也訴請法院確認拆除處分違法，當時高市府因需進行綠美化工程要拆除當地房屋，基於對原住民族文化的尊重及保護，市府應考量公園綠美化及原住民文化保存的利益權衡。

李奇芳指出，後續市府的安置計畫將1個部落拆成2個部落，變相破壞部落安居型態，而安置租賃期有期限也讓族人擔心隨時要被趕走，對當地部落形態來說有強烈衝擊。

有族人也表示，城中城事件後，高市府提供城中城受災戶充足的賠償金及租金補助，而拉瓦克族人的補償連1坪都買不起，像陳美金一家20多坪，補償只有35萬，加上安置住宅只有3房1廳、2房的房型，不夠一戶人口居住。