屏東三大日音樂節8日起一連三天登場 強化防疫措施

屏東縣政府打造全台春季最大音樂品牌「屏東三大日音樂節」，即將在4月8、9、10日在屏東市縣立體育館前草地登場，今年邀請到14組超夢幻卡司，包括動力火車、嘻哈男神瘦子E.SO、金曲歌后徐佳瑩等，連續三天輪番接力演出，嗨炸屏東夜空。

「屏東三大日音樂節」是屏東縣政府近年發展音樂品牌，「三大日」合起來是「春」字，「大日」在台語裡有「好日子」的意思，顧名思義就是在春天挑選好日子連唱三天。而且三天的音樂活動分為懷舊經典、獨立搖滾、文青流行等不同主題，不同世代都能找到共鳴，從2018年舉辦以來，成為許多老少歌迷朝聖音樂活動。

屏縣政傳播暨國際事務處指出，今年「屏東三大日音樂節」第一天邀請美聲歌后周蕙、李翊君、林曉培、于子育；第2天有堪稱「行走費洛蒙」的嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA、持修、麋先生與理想混蛋；第3天則有人氣樂團動力火車、金曲歌后徐佳瑩、「小宇」宋念宇、?te壞特、魏嘉瑩及琳誼，都是深受歌迷喜愛的藝人。

先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不要因1、2人染疫就停辦大型活動，屏縣府指出，此次活動將遵循指揮中心防疫方向，加強防疫措施，活動現場在出入口處將會安排工作人員測量體溫也配有酒精幫現場民眾消毒，也請大家依照現場指示配合測量體溫、戴口罩並掃實聯制入場，若為居家隔離及自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉嗅味覺異常者，不接受進場參加活動，以保護自身及他人的健康。

現場除音樂演出，屏東縣政府9、10日兩天在仁愛路封街，下午3點到晚上10點規畫「春天音樂市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品，還有各式美食佳餚，讓大家補充體力。

縣府表示，因應活動人潮眾多，9日、10日會在仁愛路上搭設400吋大螢幕轉播，4月8日晚上11點起至4月11日清晨4點，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將封路，以利相關硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。

2022屏東三大日音樂節相關訊息，請至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB及或「屏東縣政府」官網查詢。