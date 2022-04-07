三大日音樂節依指引強化防疫 屏東縣府照常舉辦

屏東縣政府打造音樂品牌「屏東三大日音樂節」，從明天起連3天在屏東縣立體育館登場，近日COVID-19本土疫情變化快，縣府表示，依據中央防疫指引，強化防疫措施，將照常舉辦。

「屏東三大日音樂節」今年邀請到14組超夢幻卡司，包括動力火車、嘻哈男神瘦子E.SO、金曲歌后徐佳瑩等，連續3天輪番接力演出，將嗨炸屏東夜空。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不會因1、2人染疫就停辦大型活動。因此屏東縣政府將遵循指揮中心防疫方向，活動現場在出入口處將會安排工作人員測量體溫，配有酒精消毒，並落實實聯制入場。若居家隔離及自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，不得進場。

新聞稿提及，「三大日」合起來是個「春」字，「大日」在台語裡有「好日子」的意思，3天的音樂活動分為懷舊經典、獨立搖滾、文青流行等不同主題，不同世代都能找到共鳴，自2018年舉辦以來，成為許多老少歌迷朝聖的音樂活動。

縣府指出，因應活動人潮，9日及10日將會在仁愛路上搭設400吋的大螢幕進行轉播，民眾無須人擠人就可以透過大型螢幕，享受臨場感。