台灣首艘「奧丁神叛號」高雄啟航 享免費搭乘邊玩遊戲

全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，高雄輪船公司與韓國遊戲公司聯合合作，推出遊戲郵輪，讓玩家可在海上體驗遊戲，也感受港都之美。本周六起，連續三個周六都有3場次可供市民免費搭乘。高雄市長陳其邁今出席啟航活動表示，陳其邁表示，很高興攜手國際遊戲品牌推動這次的遊輪合作，推出高雄在地特別企畫，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄。

「奧丁神叛號」海上遊輪從棧貳庫碼頭出發後，沿途行經大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等景點。市民只要出示身分證就可免費搭乘，搭乘時段為4月9日、16日、23日，這三天各有三個時段可搭船，包括下午2點40分、4點40分和6點40分。「奧丁神叛號」海上遊輪活動已在本周開放全台玩家在遊戲官方粉絲團報名，船上設有遊戲試玩區、露台拍照區。