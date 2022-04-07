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台灣首艘「奧丁神叛號」高雄啟航 享免費搭乘邊玩遊戲

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，市民接下來的三個周六可憑身分證免費搭乘體驗。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，市民接下來的三個周六可憑身分證免費搭乘體驗。記者林巧璉／攝影

全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，高雄輪船公司與韓國遊戲公司聯合合作，推出遊戲郵輪，讓玩家可在海上體驗遊戲，也感受港都之美。本周六起，連續三個周六都有3場次可供市民免費搭乘。高雄市陳其邁今出席啟航活動表示，陳其邁表示，很高興攜手國際遊戲品牌推動這次的遊輪合作，推出高雄在地特別企畫，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄。

「奧丁神叛號」海上遊輪從棧貳庫碼頭出發後，沿途行經大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等景點。市民只要出示身分證就可免費搭乘，搭乘時段為4月9日、16日、23日，這三天各有三個時段可搭船，包括下午2點40分、4點40分和6點40分。「奧丁神叛號」海上遊輪活動已在本周開放全台玩家在遊戲官方粉絲團報名，船上設有遊戲試玩區、露台拍照區。

高雄市輪船公司董事長黃淑美表示，受疫情影響，輪船來客數及營收皆有明顯下降，但透過跨界合作希望能讓遊港淪變成海上遊戲體驗區。Kakao Games行銷總監尹炯以韓文致詞，他表示，「奧丁：神叛」3月29日在台灣上市，短短一周時間已創下google play和apple store的遊戲雙冠軍，為了讓玩家有更多體驗，與市府合作打造這艘遊輪，高雄天氣溫暖可讓玩家邊玩遊戲、邊賞美景。

全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，高雄市長陳其邁（左四）出席儀式。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，高雄市長陳其邁（左四）出席儀式。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，船上設有遊戲試玩區。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，船上設有遊戲試玩區。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，市民接下來的三個周六可憑身分證免費搭乘體驗。記者林巧璉／攝影
全台首艘「奧丁神叛號」海上遊輪今天在高雄棧貳庫啟航，市民接下來的三個周六可憑身分證免費搭乘體驗。記者林巧璉／攝影

碼頭 陳其邁 高雄市 品牌

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