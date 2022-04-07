高雄交通亂象現形記！3年前影片被挖出 在地人也怒轟「丟臉」
波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，引起高雄市長陳其邁關注。近日，又有網友翻出一段3年前（2019）高雄老伯過馬路的影片，短短路程竟因為機車不斷竄出阻擋老伯去路，讓明明能依綠燈通行的他卡在原地超過20秒。
YouTube頻道「台灣駕駛違規肇事資料庫」日前上傳一段高雄交通狀況影片，該影片拍攝於3年前，只見畫面中一位老伯走在斑馬線上，就在他快要抵達斑馬線終點時，卻一連有19輛機車「接力」違規紅燈右轉，而且騎上人行道阻斷老伯去路，最後老伯花了近30秒才離開斑馬線，踏上人行道。
許多網友看了影片後都狠批高雄交通，「這真的是世界奇觀、台灣專屬了」、「原來這就是高雄的日常啊」、「高雄不意外」，更有網友怒轟「丟臉！」
波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski二度發文抱怨高雄交通亂象，連陳其邁也出聲「實在不應該」，最終引發高雄大執法，3月10日至11日、短短2天就開罰1470件，但如今高雄交通亂象影片又被挖出，讓網友看了直嘆氣。
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