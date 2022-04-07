金門特教師出任記者會手語翻譯員 小鮮肉表現超吸睛

金門目前累計4例確診，縣府接連幾天都舉辦疫情指揮中心記者會，昨日首度安排手語翻譯員上場，這位年僅23歲的手語翻譯員-楊維國一出現，就相當吸睛，笑起來相當陽光的他說，雖然是臨時被叫來支援，但他說，自己平日就很關注疫情動態，可以輕鬆應對，絲毫沒有困難。

金門在上月31日出現首例確診個案，後來陸續又傳出有3例確診者，為了讓鄉親第一時間了解疫情，縣府舉行記者會，並同步透過直播來說明，有民眾就建議，應該比照各縣市的記者會安排手語翻譯員，以服務聽障朋友，縣府從善如流，昨天找手語翻譯員到場。

楊維國臨危受命，昨天抵達縣府時，雖然記者會已進行一半，但他立刻加入上手，接著馬上對鏡頭比手劃腳起來，賣力的肢體語言和豐富表情令人讚賞。

笑起來很靦腆的楊維國說，他的爸媽都是聽障者，媽媽是金門人，爸爸來自桃園。他在桃園出生，小學畢業以前都住在桃園，逢年過節會跟著媽媽回娘家。他說，從小到大都一直很喜歡金門這個地方。

他也透露，他在就讀小五的時候，因為外公過世，他不忍外婆自己一個人，於是隻身來到金門陪伴外婆，之後就在金門讀書求學。

前金門高中校長廖俊仁也說，楊維國是個很認真的孩子，靠著苦讀考上高師大特教系，以前常會來找他聊天，去年暑假得知他調到羅東高中，還有專程來找他聊天，是個很優秀、又念舊的學生。

楊維國自高雄師範大學特教系畢業後，隨即到父母的母校台北啟聰學校實習，去年8月來到金門高職資源班，擔任代理專任教師，他也透露，金門的身障資源環境相對匱乏，特殊生學習的資源較台灣不足，他希望能將所學回饋給金門的特殊孩子。

縣府也表示，記者會的手語翻譯員一般要擁有乙級證照，但金門沒有人有乙級證照，目前僅能找特教老師楊維國協助，且他對金門在地也相當瞭解，由他擔任手語翻譯很適合。