建立風險分擔 屏東養殖水產保險今起受理

屏東縣海洋及漁業事務管理所今天表示，111年降水量參數型養殖水產保險今天起受理開辦。養殖漁民在汛期來臨前，建立風險分擔觀念，以分散天然災害所造成財損風險。

因應氣候與環境劇烈變遷，為協助漁民降低遭受降水天然災害造成養殖生產風險，除有現行漁業天然災害救助機制外，政府為提供漁民更多保障，輔導保險公司推出「降水量參數養殖水產保險」。為鼓勵漁民投保，中央機關及地方政府各補助1/3保費，讓漁民負擔較少保費就能獲得完整保障。

海洋及漁業事務管理所今天新聞稿表示，目前台灣產物保險公司開發投保魚種，包括龍膽石斑、龍虎斑、青斑、午仔魚、黃鱲鰺、赤鰭笛鯛、金目鱸、泰國蝦、白蝦、甲魚及鱸鰻，保費為投保金額的9%，維持由中央、地方和漁民各分擔3分之1。

領有縣府養殖漁業登記證養殖戶都能投保，以各約定氣象站連續48小時累積降水量達到標準值，即可啟動理賠，理賠金額按「保險金額」乘上「保險金額賠付比例」，理賠總金額以保險金額為限。

海洋及漁業事務管理所提醒有意願養殖戶把握機會，備妥養殖登記證及放養量申報書、身分證、存摺影本、魚塭租約或使用同意書（如為所有權人免附），洽台產保險辦理投保，完成投保後，再向所在地漁(農)會申請保險費補助。