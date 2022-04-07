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澎湖最大烏崁高麗菜公園 成為另類打卡景點

中央社 / 澎湖縣7日電

因地緣位置，被稱為是聽飛機聲音長大的烏崁高麗菜，因巨大又鮮脆，遠近馳名。澎湖縣政府在社區的爭取下，闢建一座烏崁高麗菜公園，今天揭幕，未來除成為新地標外，更是觀賞飛機起降打卡的最佳景點。

馬公烏崁高麗菜公園今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同揭牌。賴峰偉表示，烏崁高麗菜公園是澎湖第61座公園，縣府將持續整理髒亂點，打造公園綠地，讓縣民生活在花園城市中，提升生活環境品質。

賴峰偉表示，烏崁高麗菜甘甜又鮮脆，遠近馳名，每年烏崁社區都會舉辦「高麗菜王競賽」，選出巨無霸高麗菜，高麗菜成為烏崁社區的代表性農作物，成為另種形態的青青草原。

劉陳昭玲表示，烏崁出產有名的高麗菜，感謝縣府農漁、旅遊、民政等單位合作促成高麗菜公園落成，打響烏崁高麗菜名號。

澎湖縣政府表示，馬公烏崁高麗菜公園的高麗菜是由澎湖的藝術家吳飛達與社區規畫師等共同完成的大型高麗菜地景藝術，直徑過2公尺，是澎湖境內最大的一顆，周邊還有數顆較小的高麗菜，座落在澎湖機場起降的跑道頭處，成為澎湖另一個地標，天天聽著飛機起降的聲音。

高麗菜 澎湖 賴峰偉

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