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南北之星台馬航線首航 3小時順利抵馬、遊客讚超方便
看好馬祖的觀光市場，馬祖航商投資新台幣2.5億打造「南北之星」高速客輪，今天試航台馬航線，南北海運公司在今天上午在台北港、福澳港兩地舉辦開航儀式，航程僅3小時10分，首航載客282人，不少遊客都說，很方便且快速。
「南北之星」高速客輪在今天上午10點10分由台北港開出，下午1點25分到福澳碼頭，府會首長到場歡迎遊客，南北海運也準備特產伴手禮，歡迎首批客人。
連江縣政府表示，近年來隨著藍眼淚熱潮，吸引大批「追淚人」來馬祖遊玩，馬祖觀光人數大幅成長，但每逢霧季，飛機航班動輒延誤、取消，甚至一連關場數天，嚴重影響旅客行程安排及旅遊體驗，南北之星未來可供霧季疏運，也能為地區創造旅遊商機。
連江縣長劉增應表示，透過南北之星船班行駛對台交通，將可紓解馬祖霧季飛機易停飛的影響，將對馬祖的觀光有正面影響。
南北之星不僅具備高速、便捷、高乘載量等優勢，且每船承載量約300人，相當於4架飛機載客量，將成為未來鄉親往返台馬或國人旅遊馬祖的另一選擇。
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