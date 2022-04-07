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高雄4月9日辦全球行善日 169個國家串聯直播
以色列志工在2007年發起「全球行善運動」，每年的4月1日訂為行善日，這天同步做好事，台灣響應活動已有16年之久。台灣代表團今日上午在高市議會召開記者會指出，4月9日將在高雄市立文化中心舉辦社福國際公益慈善團體嘉年華會，副總統賴清德會同百位行善家到場，人形排列「平安」文字，直播串聯全球169個國家祈求平安。
2022年台灣行善運動的主軸定為「由台灣領航與世界同步」，4月9日周六上午10點至下午4點30分在高雄市文化中心舉行，11點同步連線全球169個國家，副總統賴清德將主持活動，現場人形排出「平安」二字畫面，透過全球直播傳遞台灣的愛與善。
台灣由已故亞洲代表沈佳玉在2013年引進全球行善日（Good Deeds Day），此後每年在4月擇一天舉辦活動，今年邁向第16年，並以「由台灣領航 與世界同步」當主題。除追思沈佳玉女士也鼓勵全民日日行善，近期許多國家對深陷戰火中的烏克蘭難民伸出援手，就是善舉的表現與見證。活動當天推出奉茶、義剪、義診、新住民服裝秀及捐贈扶助金等活動。
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