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高雄路竹人口增住戶苦沒水用 水公司將發包年底完工

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市路竹區中山路474巷及1293巷近幾年人口增加，自來水管線水量嚴重不足，立委邱志偉與自來水公司七區處等人前往會勘，爭取經費擴增自來水管徑，讓水管末端住戶有水可用。圖／邱志偉服務處提供
高雄市路竹區中山路474巷及1293巷近幾年人口增加，自來水管線水量嚴重不足，立委邱志偉與自來水公司七區處等人前往會勘，爭取經費擴增自來水管徑，讓水管末端住戶有水可用。圖／邱志偉服務處提供

高雄市路竹區中山路474巷及1293巷近幾年人口增加，但自來水管線水量嚴重不足，部分年邁長者只能出門提水，立委邱志偉邀集自來水公司七區處會勘，順利爭取約240萬元工程經費，將自來水管徑從40毫米擴增為100毫米，近期將設計發包，預計11月可完工。

中山路474巷與1293巷居住人口近幾年逐年增多，竹西里長黃李月施表示，位於自來水管線末端的民眾常因無水可用苦不堪言，巷口的工廠晚上須關閉抽水馬達，管線末端的住戶才有自來水，有住戶年紀老邁還須出門提水，生活非常不便，獲知水公司要改善幹管大家都很期待，希望不用再過提水生活。

自來水公司第七區管理處長邱憲龍表示，474巷與1293巷兩處地點輸水幹管口徑皆為40毫米，早年這裡居住人口較少、水也夠用，但隨著人口逐漸密集，出現水量不足情況，感謝邱志偉於經濟委員會上協助爭取經費。

邱憲龍說，後續將先後汰換成100毫米的幹管，並將原本的PVC材質改善為鑄鐵，讓輸水品質、水壓更穩定，也能降低車輛碾壓爆管的機率，兩地的工程經費共約240萬，預計將各改善200公尺的輸水幹管，目前水公司已加快設計及發包作業，預計今年底完成改善，完工後輸水品質將會有感提升。

邱志偉表示，兩處管線埋設時間都已經超過30年，早年的人口與現今差距很大，地方民眾有需求，水公司就應該盡快改善，他強調，會請水公司盡快完成相關程序盡快施工，讓大家都有穩定、豐沛的自來水可用。

高雄市路竹區中山路474巷及1293巷近幾年人口增加，自來水管線水量嚴重不足，立委邱志偉與自來水公司七區處等人前往會勘，爭取經費擴增自來水管徑，讓水管末端住戶有水可用。圖／邱志偉服務處提供
高雄市路竹區中山路474巷及1293巷近幾年人口增加，自來水管線水量嚴重不足，立委邱志偉與自來水公司七區處等人前往會勘，爭取經費擴增自來水管徑，讓水管末端住戶有水可用。圖／邱志偉服務處提供

邱志偉

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