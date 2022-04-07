影／高市牙醫有愛 3長照機構長輩看牙無需再外出

上年紀的長輩牙口容易變差，在長照機構接受照顧的老人家更常行動不便就醫變難，更加困擾，不過今起高雄市仁武區明山慈安居等三家機構的牙醫診療室同步開設，由各診所熱忱牙醫排班進駐，替長輩照顧牙口，讓老人家從提升咀嚼功能開始，重拾健康。

設於高雄市明山慈安居老人養護中心、私立高雄仁愛之家高社會局仁愛之家的牙科診療間，今天同步啟用，高雄市牙醫師公會理事長洪堅銘表示，衛福部社家署每年例行提撥經費補助特殊醫療機構，去年全國三家獲補助的機構都在高雄市，在牙醫師公會配合下，短時內建置完成牙科診療間，即起每周五天的上、下午時段，由牙醫師排班看診，啟用後三個月內，會將機構內所有需要治療的長輩，都治療一輪。

三處設於長照機構的牙科診療間，將提供老人假牙篩檢，牙齒補綴、牙周、蛀牙、缺牙等治療，甚至全口重建，洪堅銘說，一般人約20歲起就有牙周病的困擾，一旦罹患，細菌會自口腔進到血液系統，對糖尿病、高血壓、心腎功能欠佳或有全身系統疾病的人都有很大影響，因此長輩只要把口腔照顧好，可以避免系統性疾病上身，除此咀嚼功能好，腸胃負擔小，吸收好，就能重搶健康。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志指出，目前全台有29處，300多名牙醫投入機構看診，照顧方勢老人的牙口健康。

陳建志表示，長照機構內，上呼吸道感染居10大死因第三名，但若能把住民的口腔照顧好，約可降低31%的罹患率，若善用健保更可降到60%。除此，機構隨長輩隨年齡增長，易罹患失智，現在世界每3秒即有有1人失智，台灣每天平均38人，長輩一旦失智，疏於刷牙，平均牙齒會掉落13.7顆。