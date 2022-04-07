影／高市牙醫有愛 3長照機構長輩看牙無需再外出
上年紀的長輩牙口容易變差，在長照機構接受照顧的老人家更常行動不便就醫變難，更加困擾，不過今起高雄市仁武區明山慈安居等三家機構的牙醫診療室同步開設，由各診所熱忱牙醫排班進駐，替長輩照顧牙口，讓老人家從提升咀嚼功能開始，重拾健康。
設於高雄市明山慈安居老人養護中心、私立高雄仁愛之家高社會局仁愛之家的牙科診療間，今天同步啟用，高雄市牙醫師公會理事長洪堅銘表示，衛福部社家署每年例行提撥經費補助特殊醫療機構，去年全國三家獲補助的機構都在高雄市，在牙醫師公會配合下，短時內建置完成牙科診療間，即起每周五天的上、下午時段，由牙醫師排班看診，啟用後三個月內，會將機構內所有需要治療的長輩，都治療一輪。
三處設於長照機構的牙科診療間，將提供老人假牙篩檢，牙齒補綴、牙周、蛀牙、缺牙等治療，甚至全口重建，洪堅銘說，一般人約20歲起就有牙周病的困擾，一旦罹患，細菌會自口腔進到血液系統，對糖尿病、高血壓、心腎功能欠佳或有全身系統疾病的人都有很大影響，因此長輩只要把口腔照顧好，可以避免系統性疾病上身，除此咀嚼功能好，腸胃負擔小，吸收好，就能重搶健康。
中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志指出，目前全台有29處，300多名牙醫投入機構看診，照顧方勢老人的牙口健康。
陳建志表示，長照機構內，上呼吸道感染居10大死因第三名，但若能把住民的口腔照顧好，約可降低31%的罹患率，若善用健保更可降到60%。除此，機構隨長輩隨年齡增長，易罹患失智，現在世界每3秒即有有1人失智，台灣每天平均38人，長輩一旦失智，疏於刷牙，平均牙齒會掉落13.7顆。
「長輩若能把牙口照顧好，自己能夠進食，即能提高生活品質，無需他人照顧」，陳建志說，像瑞士重視牙齒照顧，健康獲得促進，至80歲才稱得上是老人，牙醫師全聯會也會從機構做起，致力把老人的牙口健康照顧好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言