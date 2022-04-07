高雄鋼鐵人疑幕後資金不單純？ 運發局：經濟部查證中

「高雄鋼鐵人」職業籃球隊以鳳山體育館當主場館，民進黨高市議員黨內初選參選人許易鼎提出聚餐照片與郵件內容，質疑中國大陸資金入侵，高市府應該掌握資金是否合法、有無政治力介入經營團隊。對此質疑，鋼鐵人反駁中資介入之說。運發局也表示，地方政府沒有查證工具，目前正由經濟部投審會釐清與查證中，有掌握相關進度。

登記參加民進黨初選民調的許易鼎指出，鋼鐵人經營團隊（高雄育樂股份有限公司）的最大股東是陳韋翰，但陳為錢濤（港商）妻舅，質疑錢才是最大出資者，另由零持股員工黃哲寬擔任公司董事長。此外，錢濤另投資台南美國學校、有意投資半導體；陳韋翰公司資本只有30萬，卻以8萬月薪雇用國安局退休人員及涼山特勤隊成員，質疑中資滲透國防及國安單位。

鋼鐵人球隊表示，球隊沒有中資介入，錢濤是英屬香港人、不是中國人，多項指控非屬事實。

市府運發局長侯尊堯說，鋼鐵人依規定在市府經發局有商業登記，以市府權責無法查證對方是否有陸資或港資，有關投資相關疑慮，市府有跟陸委會及經濟部討論磋商，目前業者已向經濟部投審會遞案審查，因涉及層面甚廣，細節仍在查證中。