快訊

國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

今天本土確診個案380例、總計超過500例 陳時中：對

高雄鋼鐵人疑幕後資金不單純？ 運發局：經濟部查證中

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨籍許易鼎質疑高雄鋼鐵人職籃隊的資金來源有疑慮，要求市府運發局要掌握資金是否合法。記者徐白櫻／攝影
民進黨籍許易鼎質疑高雄鋼鐵人職籃隊的資金來源有疑慮，要求市府運發局要掌握資金是否合法。記者徐白櫻／攝影

「高雄鋼鐵人」職業籃球隊以鳳山體育館當主場館，民進黨高市議員黨內初選參選人許易鼎提出聚餐照片與郵件內容，質疑中國大陸資金入侵，高市府應該掌握資金是否合法、有無政治力介入經營團隊。對此質疑，鋼鐵人反駁中資介入之說。運發局也表示，地方政府沒有查證工具，目前正由經濟部投審會釐清與查證中，有掌握相關進度。

登記參加民進黨初選民調的許易鼎指出，鋼鐵人經營團隊（高雄育樂股份有限公司）的最大股東是陳韋翰，但陳為錢濤（港商）妻舅，質疑錢才是最大出資者，另由零持股員工黃哲寬擔任公司董事長。此外，錢濤另投資台南美國學校、有意投資半導體；陳韋翰公司資本只有30萬，卻以8萬月薪雇用國安局退休人員及涼山特勤隊成員，質疑中資滲透國防及國安單位。

鋼鐵人球隊表示，球隊沒有中資介入，錢濤是英屬香港人、不是中國人，多項指控非屬事實。

市府運發局長侯尊堯說，鋼鐵人依規定在市府經發局有商業登記，以市府權責無法查證對方是否有陸資或港資，有關投資相關疑慮，市府有跟陸委會及經濟部討論磋商，目前業者已向經濟部投審會遞案審查，因涉及層面甚廣，細節仍在查證中。

國安局 民進黨

延伸閱讀

高雄青梅收成 量販店上架小包裝在家DIY

401高雄斷電事件 高鐵至少求償6,680萬元

時力高雄推6人選議員 新人平均30歲

受邀高雄春天藝術節 韓鋼琴名家白建宇抵台隔離

相關新聞

高雄鋼鐵人疑幕後資金不單純？ 運發局：經濟部查證中

「高雄鋼鐵人」職業籃球隊以鳳山體育館當主場館，民進黨高市議員黨內初選參選人許易鼎提出聚餐照片與郵件內容，質疑中國大陸資金...

高市大港圳淹水區改善工程 8月中完工

去年7、8月豪雨期間，造成高市苓雅區福德一路134巷、174巷一帶淹水，水更淹入民宅。高市水利局未改善積淹水情形，爭取內...

有溫度的在地名！屏東林管處讓保安林與民眾零距離

保安林是為了特別保護對象而存在的森林，為使保安林更貼近日常生活， 林務局屏東林管處將高屏地區鄰近社會大眾休閒場域的5處保...

陣頭散光 內門藝陣故鄉名存實亡

「2022高雄內門宋江陣」本月5日剛落幕，因疫情停辦2年，今年復辦，取消全國學生創意陣頭競賽，改成展演性質，早年人山人海...

照顧聽障者需求 屏縣增預算開手譯員課

屏東縣身心障礙者52121名，聽障有4065人，縣府委託屏東縣聲暉聽障協進會提供聽障者免費手語翻譯、同步聽打與視訊服務，...

屏東「第一鮪」 10日開賣

琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會昨驗魚確認符合限定資格，10日上午9時在東港魚市場拍賣；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。