高市大港圳淹水區改善工程 8月中完工

去年7、8月豪雨期間，造成高市苓雅區福德一路134巷、174巷一帶淹水，水更淹入民宅。高市水利局未改善積淹水情形，爭取內政部營建署補助工程經費1280萬元，正在進行正道公園旁大港圳排水改善工程，預計今年8月中完工。

水利局表示，去年7、8月豪雨，正道公園旁既有排水瓶頸束縮段斷面不足，導致正道里福德一路134巷、174巷一帶道路側溝排水不及、造成淹水狀況。當時調查、檢討發現是大港圳排水瓶頸束縮，將在正道公園內空間增設一分洪箱涵水道，寬3公尺、高1.5公尺，長度約115公尺，完工後預期可分洪大港圳部分排水量，可有效地改善當地淹水情形。