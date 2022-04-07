快訊

國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

今天本土確診個案380例、總計超過500例 陳時中：對

高雄青梅收成 量販店上架小包裝在家DIY

中央社 / 高雄7日電

高雄青梅收成，現在不用到產地也能品嘗青梅酸甜滋味。高雄市政府農業局與家樂福量販店合作，全台北、中、南家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動，在家釀製脆梅、梅醋或梅酒。

農業局今天新聞稿表示，春天正逢梅子季節，高雄是台灣梅子重要產區之一，主要分佈桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，栽種區域分布很廣，從較低海拔六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口都有栽種，種植面積約1300公頃，年產量約1萬公噸。

現在不用到高雄產地也能品嘗到青梅酸甜滋味！農業局與家樂福量販店合作，在全台北、中、南家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動。部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場親自教學脆梅及梅酒製作，以傳統手工的方式製作脆梅。

參與民眾有些第一次看到「新鮮」梅子，覺得梅子毛毛綠綠的好可愛，粗鹽揉製時卯足全力用力揉，加糖裝罐卻又得小心翼翼拿捏比例，要去除苦澀味得掌握正確步驟，大人小孩人手一瓶特製脆梅滿載而歸。

農業局長張清榮說，高雄市青梅種植面積為全國之冠，每年到了清明時節正是梅子盛產季節，今年有價量質優的青梅，為便利小家庭需求，透過與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至月底，歡迎各地民眾到家樂福購買青梅DIY相關食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒，健康又美味。

此外，為行銷高雄在地梅子產業，在六龜產地結合寶來竹林休閒農業園區，產季期間（即日起至4月20日），辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，訪梅園體驗手作樂趣。至於想嚐鮮又沒時間到場參與活動民眾，可向高雄市六龜區農會、甲仙地區農會洽購，或上「高雄首選電商平台」選購，一年一度的青梅季，在家自己動手也能品嘗「雄青」的梅味。

家樂福 六龜 DIY

延伸閱讀

時力高雄推6人選議員 新人平均30歲

陳昭榮正妹女兒DIY改造更衣間　「夢幻公主風」引網狂讚

獨／藍白合高雄實現？民眾黨推在野聯盟比民調共推母雞

網路私售分裝肥料恐觸法 中市農業局：獲報案例約多1倍

相關新聞

高雄鋼鐵人疑幕後資金不單純？ 運發局：經濟部查證中

「高雄鋼鐵人」職業籃球隊以鳳山體育館當主場館，民進黨高市議員黨內初選參選人許易鼎提出聚餐照片與郵件內容，質疑中國大陸資金...

高市大港圳淹水區改善工程 8月中完工

去年7、8月豪雨期間，造成高市苓雅區福德一路134巷、174巷一帶淹水，水更淹入民宅。高市水利局未改善積淹水情形，爭取內...

有溫度的在地名！屏東林管處讓保安林與民眾零距離

保安林是為了特別保護對象而存在的森林，為使保安林更貼近日常生活， 林務局屏東林管處將高屏地區鄰近社會大眾休閒場域的5處保...

陣頭散光 內門藝陣故鄉名存實亡

「2022高雄內門宋江陣」本月5日剛落幕，因疫情停辦2年，今年復辦，取消全國學生創意陣頭競賽，改成展演性質，早年人山人海...

照顧聽障者需求 屏縣增預算開手譯員課

屏東縣身心障礙者52121名，聽障有4065人，縣府委託屏東縣聲暉聽障協進會提供聽障者免費手語翻譯、同步聽打與視訊服務，...

屏東「第一鮪」 10日開賣

琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會昨驗魚確認符合限定資格，10日上午9時在東港魚市場拍賣；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。