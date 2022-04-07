高雄青梅收成 量販店上架小包裝在家DIY

高雄青梅收成，現在不用到產地也能品嘗青梅酸甜滋味。高雄市政府農業局與家樂福量販店合作，全台北、中、南家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動，在家釀製脆梅、梅醋或梅酒。

農業局今天新聞稿表示，春天正逢梅子季節，高雄是台灣梅子重要產區之一，主要分佈桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，栽種區域分布很廣，從較低海拔六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口都有栽種，種植面積約1300公頃，年產量約1萬公噸。

現在不用到高雄產地也能品嘗到青梅酸甜滋味！農業局與家樂福量販店合作，在全台北、中、南家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動。部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場親自教學脆梅及梅酒製作，以傳統手工的方式製作脆梅。

參與民眾有些第一次看到「新鮮」梅子，覺得梅子毛毛綠綠的好可愛，粗鹽揉製時卯足全力用力揉，加糖裝罐卻又得小心翼翼拿捏比例，要去除苦澀味得掌握正確步驟，大人小孩人手一瓶特製脆梅滿載而歸。

農業局長張清榮說，高雄市青梅種植面積為全國之冠，每年到了清明時節正是梅子盛產季節，今年有價量質優的青梅，為便利小家庭需求，透過與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至月底，歡迎各地民眾到家樂福購買青梅DIY相關食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒，健康又美味。

此外，為行銷高雄在地梅子產業，在六龜產地結合寶來竹林休閒農業園區，產季期間（即日起至4月20日），辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，訪梅園體驗手作樂趣。至於想嚐鮮又沒時間到場參與活動民眾，可向高雄市六龜區農會、甲仙地區農會洽購，或上「高雄首選電商平台」選購，一年一度的青梅季，在家自己動手也能品嘗「雄青」的梅味。