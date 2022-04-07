金門防疫記者會初登場 特教師楊維國成焦點

昨天的金門防疫記者會中出現1名年輕手語翻譯員，意外成為焦點。23歲的楊維國以身為「聽障者的子女」（CODA）為榮，更

自豪的說「手語是我的母語」。

在金門高職擔任特教老師的楊維國受訪表示，父母都是聽障者，媽媽是金門人，爸爸來自桃園。他在桃園出生，小學畢業以前都住在桃園，逢年過節會跟著媽媽回娘家。他說，真的很喜歡金門這個養育母親及他的地方，他透露小時候「我是那種每次離開金門都會哭的人」。

小五時外公過世，楊維國不忍外婆成了獨居老人，國小畢業後離開父母，隻身來到金門陪伴外婆，在媽媽的家鄉度過了國中到高中的歲月。

高中畢業，楊維國原本打算攻讀外文系，但老師知道他的手語專長，建議他改讀特殊教育系。民國109年6月，他自高雄師範大學特教系畢業後，到父母的母校台北啟聰學校實習；去年8月來到金門高職資源班，擔任代理專任教師。

金門3月31日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）首例確診案例後，陸續又有3例確診者，為了讓鄉親第一時間了解疫情，縣府透過直播說明。前幾場記者會沒有手語翻譯員，直到昨天第4例疫況記者會前，縣府連忙找來楊維國幫忙。由於臨危受命，楊維國抵達縣府時，記者會已進行一半。但他的表現立刻吸引在場目光，賣力的肢體語言和豐富表情令人讚賞。

不過，楊維國認為自己的表現沒那麼OK。他說，時間太趕，且不了解個案狀況，心裡沒有準備，只能像機器輸出一樣，官員說什麼就比什麼。有人質疑他未戴口罩，楊維國說明，臉部表情是手語的一部分，所以手語翻釋員翻譯時無需戴口罩。

電影「樂動心旋律」（CODA）聽障演員獲得今年奧斯卡男配角獎，描述聽障家庭的喜怒哀樂。楊維國解釋，CODA是指聽障者子女（Children of DeafAdults）。他說，「我們不僅是孩子，同時背負著家庭中翻譯的角色，是不可或缺的人物」；「我以CODA身分為榮，也以我的父母為榮」。

楊維國說，手語是他的「母語」。一般聽障父母的孩子語言發展多少會受到影響，部分親子關係隔閡；但楊維國說，幸運的是自己和阿公阿嬤同住，所以有「雙語」環境。他並解釋，手語不是替代的語言，而且已經納入國家語言了，手語翻譯和英語翻譯一樣是翻譯。

如願來到金門任教，楊維國發現，本地身障資源環境相對匱乏，特殊生學習的刺激較台灣不足，他希望能從將所學帶給金門的特殊孩子，回饋金門和父母的愛。