「旗津券」發逾17萬份 攤商業績成長

為振興旗津商機，高雄市政府在輪渡站發放「旗津券」，至5日發放結束，共發出逾17萬份，當地商圈也反映人潮確實有增加、業績成長5到6成，旗津券也成功提高遊客消費意願。

因應旗津區觀光生意受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，高雄市政府規劃渡輪、遊覽車團客及住宿等多元方案發放旗津券。其中「船好等你」搭渡輪送旗津券遊客方案，3月11日起至4月5日在鼓山、棧貳庫及前鎮等輪渡站發放，每人可領100元，可在旗津多數商家使用，盼吸引遊客回流。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，到5日發放結束為止，旗津券「船好等你」方案總計在各輪渡站發出逾17萬份，達原計發放數量的95%。

對旗津券提振商圈效益，旗后商圈發展協會理事長陳昱宏、旗后觀光市場自治會會長陳清雄表示，旗后商圈和觀光市場攤商業績成長5、6成，旗津券確實有幫助業績成長、帶來人潮。陳昱宏經營的海產店也成長2、3成，其中使用旗津券消費約有5成。

陳昱宏也說，雖然旗津券發送結束，但商圈將在4月16日舉辦第3屆旗津吃通海活動，有限量雙倍券販售、百家店家參與，規劃在地特色文化體驗活動，讓遊客感受屬於旗津島民的「海派」。

在旗后觀光市場經營「飛天魚」攤位的江小姐說，很多人搭船拿到百元旗津券，會自掏腰包再買200到300元的商品，有提升消費效應，也帶動業績成長約2成，且假日人潮多，可收到幾百張旗津券。

近期有些遊客是為了旗津券前往旗津，也有民眾是搭渡輪時才知道有券可領。在高雄讀書的李小姐和孫先生領到旗津券時也有點意外，但隨即就花了320元。孫先生說，消費意願會比較高，「拿到100元，多花會花得更甘願一點」。

經發局長廖泰翔表示，旗津券發送已在4月5日結束，但可持續在旗津消費使用至8月31日。此外，市府已規劃週週有活動，持續幫助提升旗津商機，也會持續辦理硬體修繕，優化旗津觀光環境。