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有溫度的在地名！屏東林管處讓保安林與民眾零距離
保安林是為了特別保護對象而存在的森林，為使保安林更貼近日常生活， 林務局屏東林管處將高屏地區鄰近社會大眾休閒場域的5處保安林，命名為「旗後山保安林、打狗山保安林、半屏山保安林、禁山保安林及八瑤灣保安林」，讓保安林覓得「有溫度」的在地名。
屏東林區管理處指出，台灣的保安林從日據時期編入至今已逾百年，其編入管理為流水號編碼，如「旗後山保安林」原名「2301號土砂捍止保安林」，「打狗山保安林」原名「2302號風景保安林」，「半屏山保安林」原名「2304號土砂捍止保安林」，「禁山保安林」原名「2409號水源涵養保安林」，「八瑤灣保安林」原名「2447號防風保安林」。
屏東林區管理處指出，這5處保安林都是鄰近社區的休閒遊憩場域，且具在地自然景觀及人文歷史，但編號意義總是過於冰冷無熟悉感，林務局推動「保安林命名」策略，拉近保安林與社會大眾的距離。
旗後山、打狗山保安林是全台最早（1907年）設置保安林，旗後山保安林有旗後砲台與旗後燈塔，打狗山保安林是高雄市的都市之肺，半屏山保安林堪稱全台離百貨公司最近的保安林，禁山保安林因大量湧泉而有建功森林親水公園，八瑤灣保安林則以海岸沙丘景觀「九棚-港仔大沙漠」最為著名，經屏東林管處考量在地傳統地名、歷史故事或社會大眾口耳相傳名稱，並經過在地說明會、社團臉書等問卷或票選後，決定保安林的別稱。
屏東林區管理處表示，社會大眾對保安林缺乏認知與感受性，導致缺少守護保安林的動機，近年來運用跨域合作與在地社區、地方政府、機關、學校、民間組織等溝通和交流，營造保安林友善及健康環境，提升大眾對保安林的認知及建立正向連結，達到保安林公私協力惠益共享目標。
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