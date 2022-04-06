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高市5連任議員宣布交棒 「國民黨年輕化由我做起」

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市小港、前鎮選區市議員陳麗娜宣布不拚連任。本報資料照片
國民黨高雄市小港、前鎮選區市議員陳麗娜宣布不拚連任。本報資料照片

國民黨籍高雄市議員陳麗娜稍早正式宣布自己不再連任，陳麗娜已連任5屆議員，她說，「是的，我決定不再連任，並全力輔選在地優秀的『獎學金男孩』呂謦煒。」呂謦煒是高雄市黨部發言人也是陳麗娜助理，陳麗娜認為，國民黨栽培年輕人速度不夠快，能有機會登上政治舞台的青年才俊少之又少，「希望從我做起，給年輕人舞台。」

陳麗娜說，感謝所有支持者的陪伴，也請支持他的決定，希望大家並和他一起輔選品學兼備、家世清貧、具理想性的呂謦煒，讓國民黨優秀年輕人有表現的舞臺，讓小港前鎮擁有更具活力的政治推進器。陳麗娜表示，國民黨栽培年輕人的速度不夠快、力道不夠強，國民黨年輕化口號喊了很久，化為實際行動希望能由自己做起。

陳麗娜聲明中說，呂謦煒是單親、低收入家庭的孩子，和媽媽姊姊相依為命。自小雖家境清貧，卻一直努力學習向上，在前鎮國小、興仁國中、前鎮高中都以優異成績拿到獎學金，考上臺大政治系，並取得國家發展研究所碩士。這個「獎學金男孩」有毅力、品性好、學識優秀，對公共事務也有高度的理想、卓越的見解，22歲就當選國民黨青年團總團長。隨後在國民黨中央黨部文傳會、政策會歷練，也參與過丁守中臺北市長選舉。

陳麗娜說，呂謦煒經過臺北的學業歷練之後，選擇回到家鄉，到陳麗娜服務處擔任助理。這段期間呂展現了對地方建設的先進觀點，處理公共事務的優秀能力，以及對基層民眾的服務熱忱，這樣優秀的在地人才，不該埋沒，也不應該再等待。陳麗娜以「成就他人，就是成就自己。」結尾，希望民眾一起支持呂謦煒。

國民黨高雄市小港、前鎮選區市議員陳麗娜宣布交棒不拚連任，將交由幕僚呂謦煒接棒參選。本報資料照片
國民黨高雄市小港、前鎮選區市議員陳麗娜宣布交棒不拚連任，將交由幕僚呂謦煒接棒參選。本報資料照片

陳麗娜 國民黨 青年

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