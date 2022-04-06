民眾出境超過2年影響配酒 金門縣府：疫情影響從寬處理

新冠肺炎疫情起起伏伏，不少民眾都因此滯留大陸或國外，甚至因2年沒回國遭取消國籍，金門縣府今天表示，考量民眾因COVID-19疫情出境超過2年喪失配售資格，將放寬4月1日前復籍即可購酒，無需再等1年。

縣府財政處表示，為保障受新冠肺炎疫情相關入境交通或檢疫措施嚴重不便措施影響鄉親之購酒權益，並兼顧查對作業正確性與便利性，在聽取各界意見，於日前召集村里長、戶政事務所等分工人員或單位研商。

新作法同時參考中央各部會照護離境國民權益之權宜性作法，且為避免國籍或戶籍法令允許國民可在不同縣市(含同縣市不同鄉鎮區)、非原戶籍地址申請恢復設籍所造成戶役政系統造冊條件難以一致的狀況發生。

此次端節將試行在上開工作認證受理收件期間，從5月9日至13日上午9時至下午5時，午間不休息，同步在財政處接受自中央疫情指揮中心成立日起(109年1月20日)至本次作業基準日4月1日，因疫情出境逾2年致喪失戶籍的鄉親，由本人或委託他人檢具載有個人詳細記事戶口名簿或戶籍謄本等恢復設籍文件，辦理出境前已取得配售資格，設籍原已滿4年且非治安疑慮人口或其他因侵權遭金酒公司取消資格者之查對，在查對無誤後即可在本次端午節補申購期間至金酒寧山庫購酒。

財政處表示，由於疫情期間返國恢復設籍及衍生之遷籍態樣甚多，為避免掛一漏萬及配合有限作業期程，經綜合考量後試行上開作業方式以服務返鄉鄉親，嗣後再行滾動式檢討。

今年6月3日端節家戶配售酒各村里售領現場作業將從5月2日陸續展開，縣民在6月3日已設籍金門縣連續滿4年，並年滿20歲，即取得配售資格；未設籍滿4年，但已設籍並在金門縣工作連續滿1年，申請工作認證資格後即可在各鄉鎮各村里配售點洽購。

財政處表示，申請工作認證者必須在5月9日至13日上午9時至下午5時，檢具設籍、工作及年齡證明文件，並填妥申請書，向財政處申請認證。認證通過的名冊將於5月23日統一在財政處網站公布。通過認證者，可於5月25日至27日向金酒公司寧山庫申購。

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