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澎湖觀光旅遊季展開 農漁美食進軍本島先行暖身

中央社 / 澎湖縣6日電

澎湖的觀光旅遊季，隨著後疫情趨緩展開，澎湖農漁產業界等組先鋒隊跨海行銷，同時為今年的四季旅遊與海上花火節等觀光系列活動熱身，盼帶來人潮與商機。

在觀光局澎湖國家風景區管理處與馬公市公所等協助下，澎湖農漁產業加工運銷合作社結合農會與養殖業界「澎湖灣觀光美食展」，14日至26日前往高雄漢神百貨出擊，有最鮮的海味與最強的伴手禮等農漁特產，為即將25日登場澎湖國際海上花火節等觀光系列活動暖身。

澎湖灣觀光美食展中，除了為澎湖縣國際海上花火節宣傳外，澎管處將在展場中，全力宣傳澎湖訪古季、賞鷗季、石滬季、奇岩季等四季旅遊、101k自行車賽與菊島跨海馬拉松等國際運動賽事，馬公市公所在推動馬公區域的澎南心動、金色雙島、星空露營、漁村體驗、在地美食娛樂等活動，期盼多管齊下，能帶來人潮。

澎湖農漁產業代表洪疇雲表示，澎湖灣觀光美食展，除了澎湖優鮮、在地農漁名產特產、伴手禮等，產品，還會安排有本土阿利師蔡文智現場表演刀工秀，品嚐道地優質海鮮滋味，為觀光旅遊加分，讓遊客在澎湖觀光旅遊之餘，亦能品嚐到道地的海鮮美味與伴手禮。

澎湖 伴手禮

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