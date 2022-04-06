六堆客家文化園區攜手屏科大 簽署合作協議書營造互動

客委會客發中心六堆客家文化園區與國立屏東科技大學，均位於六堆客家文化重點發展區的後堆内埔鄉，屏科大還設為客家文化產業研究所，為建立良好官學互動，雙方今天舉行合作協議書簽約儀式，盼在客家研究和博物館展示展開更多元的合作，共享互惠雙贏的成果；簽约儀式外，同時進行「六堆運動會─中堆竹田人文影像巡迴展」開展宣傳，象徵啟動雙方合作。

客家委員會客家文化發展中心主任何金樑與國立屏東科技大學校長戴昌賢，今天在客家委員會鍾孔炤副主委等人的見證下舉行合作協議書簽約儀式，展開客家與族群關係、博物館學等領域的學術研究與文化教育推廣合作，以有效運用雙方資源、創造更多合作與交流的機會。

雙方合作重點包括共同合作專案研究、典藏、展示、教育、論壇及出版等計畫、雙方人員之合聘或客座人員聘任、共同合作研究人員與研究生、大學部學生的教學、實習與研究訓練、雙方能力許可範圍內相互提供業務所需的館藏資源、圖書文獻、空間、場地設施、設備等軟硬體的支援與使用。

客委會副主委鍾孔炤表示，透過與屏科大的合作發覺更多的客家人才與在地文化，並藉由六堆運動會影像展移展讓屏科大來自不同地區的學生了解六堆客家的特色文化，藉以傳承及發揚六堆的精神；何金樑表示，這幾年客發中心以博物館平台的角色積極促成與學術單位合作，這次與屏科大簽署合作協議，期望就六堆生態博物館議題內涵加深強化及多方合作，壯大客家力量，讓社會大眾及不同族群更能了解客家文化。

屏科大校長戴昌賢表示，每個族群都有他獨特的文化，六堆客家文化也如此，在屏科大的客家文化產業研究所致力於客家文化與人才的發掘，再次感謝客委會的協助讓屏科大能夠有更多元的面向發展，也期望在未來能更協助客家挖掘更多的人才與資源。