南橫中之關路基崩塌 甲仙工務段：路段穩定將發包維護

台20線南橫公路預計4月底全線通車，有登山客發現南橫公路往天池方向的「中之關」路段出現山坡崩塌，擔心貿然通車恐造成危險。公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，該路段已觀察多年，目前崩塌情況未擴大，去年也已設基樁及擋土牆保護，請民眾放心。

南橫公路自2009年莫拉克風災後即關閉，暌違13年終於將在今年4月恢復全線有條件通車，吳姓登山客與友人昨天趁通車前上山走走，沒想到在登山過程中，發現中之關路段有一處面積不小的山坡崩塌，路基也因此裸露，吳姓登山客擔心貿然通車將造成危險，投訴本報並指出已向公路總局局長信箱反映。

甲仙工務段長陳正偉表示，中之關路段這處崩塌甲仙工務段已觀察多年，近2年崩塌情況皆未擴大、還算穩定，去年起進場設置基樁及擋土牆，預計接下來將發包實施邊坡保護工程，並已編列預算進行下邊坡保護，通車後也將每日觀察全線轄內路段狀況，民眾可放心。