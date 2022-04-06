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全中運高雄代表隊授旗 勉選手爭取佳績並注意防疫
111年全國中等學校運動會4月16日至21日在花蓮縣舉行，是全國規模最大的學生綜合運動賽事。高雄市教育局副局長陳佩汝與大同醫院院長傅尹志，今天在鳳山行政中心前廣場為高雄市全中運代表隊授旗，嘉勉選手們發揮實力創佳績，也要注意防疫。
高雄市參與全中運，去年獲得39金、60銀、64銅，合計163面獎牌。今年全中運於4月16日至21日在花蓮縣舉行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、木球、自由車、輕艇、擊劍、划船、卡巴迪、競速滑輪溜冰等22項，超過1萬8000名來自全國中等學校優秀運動選手同場競技，高雄市今年參賽隊職員1917人、團本部48人，組成1965人代表團。
陳佩汝授旗時特別感謝大同醫院對高雄市選手的支持，組成「高雄市全中運隨隊醫療防護團隊」，關心選手安全與運動防護，希望藉由大同醫院的專業服務，成為選手努力奪牌的最佳後盾。
傅尹志表示，大同醫院今年與教育局合作，簽訂「高雄市體育班優秀選手整合照護服務計畫｣，成立「運動選手整合照護中心」提供績優選手平時訓練運動傷害，以及心理諮商等全方位服務，並組成全中運隨隊醫療防護團隊，駐點團本部與巡迴部分賽場，及時提供高雄市代表隊選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能安心比賽。
高雄市各校代表隊已積極備戰，舉重、羽球、網球、田徑、自由車等，都是高雄市熱門奪牌種類。英明國中羽球隊是全中運羽球項目的奪牌庫。
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