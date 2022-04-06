投資高雄正對時 高市推2億元促產獎補助

高市近日招商引資有成，看好台積電等大廠投資高雄，高雄市經發局今公告111年促進產業發展獎補助辦法，降低半導體等7大重點發展產業門檻降低，只要新增投資達1000萬元以上或新聘本國勞工10人以上即可申請，總經費2億元，申請截自6月底。另外如新聘用碩士以上高階研發人力，每人每年薪資最多可再補貼18萬、最高100人。

經發局指出，促產獎補助有效減輕廠商初期投資成本，從102年起已累計核准129案、促成579億元投資、創造逾1.6萬個就業機會。今年額度比去年倍增至2億元，依收文日期順序審議，先到先審、額度用完為止。為配合仁武、橋頭、亞灣創新等園區開發，累計收件達5案就召開審議會議，盼縮短時程加速大廠投資落地。經發局表示，策略性產業投資高雄金額達新台幣3000萬元以上即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等補助。

經發局長廖泰翔表示，「產業轉型、增加就業」是市長陳其邁上任後推動的兩大優先政策，市府以「緊緊緊」的行政效率配合中央多項戰略產業政策，高效推動園區開發及招商引資，加速南部半導體S廊帶產業聚落成形。上任迄今累計投資已達5000億元，促產獎補助更是吸引廠商投資高雄重要關鍵，去年就促成逾133億元投資落地、創造3729個就業機會。

促產獎補助對象為文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造以及其他市府推動輔導等策略性產業，其中市府推動輔導的半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等產業則為重點發展產業。