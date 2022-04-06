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美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

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高雄CAN HELP 市議員籲：開放烏克蘭難民居留

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員吳益政（左）今天針對俄烏戰爭表達立場。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員吳益政（左）今天針對俄烏戰爭表達立場。記者林巧璉／翻攝

高雄市議會今進行民政部門業務報告質詢，市議員吳益政談及俄烏戰爭，要求高雄市政府主動釋出善意，開記者會宣布願意接收烏克蘭難民，也建請中央出力。讓高雄成為台灣的人權城市、拓展外交。行國處指出，雖移民法、難民法等權責都在中央，但也會把議員意見轉達給相關單位。

吳益政指出，高雄10年減少2萬人，降低速度驚人。話鋒一轉，吳益政提到俄烏戰爭，他指出，在疫情發生的時候，歐洲許多國家都對台灣釋出善意，提供疫苗協助防疫，台灣也送出口罩。今天烏克蘭有難，就算有難民法草案未過，高雄市應主動向中央提出建議，接納烏克蘭的難民短暫居留高雄，戰後再把他們送回烏克蘭。而如果未來烏克蘭人民有意繼續居留，地方在配合中央研究長期的移民、就學、就業方案，也可增加高雄的人口。

行國處長項賓和表示，俄烏戰爭初起時，市長陳其邁多次在公開場合聲援烏克蘭，也譴責俄羅斯行為，之前台灣燈會也透過燈光秀的方式，點亮烏克蘭國旗表達立場。項賓和指出，移民法、難民法等相關規定權責都在中央，地方政府能著墨的空間確實很有限，但也很感謝議員建議，過去防疫確實也與立陶宛、捷克等國家有很多互動，會轉達給相關單位知悉。

吳益政認為，國際上對烏克蘭頻頻伸出援手，波蘭、立陶宛、德國，甚至連日本對難民最嚴苛的國家，都派專機提供烏克蘭難民的協助。台灣人民雖有各自向烏克蘭捐錢、捐物資，如高雄市能站出來具體聲援將更有意義。

高雄市議員吳益政今天針對俄烏戰爭表達立場。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員吳益政今天針對俄烏戰爭表達立場。記者林巧璉／翻攝

烏克蘭 難民 俄烏戰爭

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