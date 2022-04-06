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守護金門綠色資產 縣府公告51株百年木為受保護樹木
金門有許多珍貴的樹木，很多的樹齡都超過百年之久，為了維護金門重要綠色資產，縣府依照森林法樹木保護專章規定，成立了「金門縣受保護樹木審議會」，近期進行審議，縣府正式公告51株樹木為受保護樹木，其中總兵署的木棉花王與民俗文化村的桄榔都在保護之列。
縣府建設處表示，對金門的民眾而言，許多樹木不僅提供了遮陰、防風的功能，更是鄉村聚落共同的記憶，此次為了有效保護金門的珍貴樹木，由林務所遴請專業團隊，就原有列管樹木再次清查，經審議委員逐一審認後，共規劃51株樹木為受保護樹木。
據了解，其中大多數為樹齡達100年以上之老樹，當中又以榕樹、黃連木居多，另有木棉、龍眼、桄榔、雞蛋花等樹種，分布於各鄉鎮鄰里村落中。
縣府強調經公告受保護樹木，和文化資產類似，若遇土地開發利用，以原地保留為原則；非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。本次公告之受保護樹木，除了由樹木所在之管理者維護外，後續林務所亦將優先加強保護、定期健檢，以保護樹木生長環境，未來亦規劃專屬網頁公布樹木現況。
縣府表示，縣林務所後續將持續辦理老樹的管理維護以及提請審議會審議。另有關金門受保護樹木的詳細資料將放置於金門縣林務所首頁-業務專區-金門縣受保護樹木可供查詢，鄉親如發現列管樹木有生長狀況不良的情形，亦可與林務所聯繫（082-352846）
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