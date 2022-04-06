屏東「第一鮪」驗身過關 船長出港4天意外捕獲

黑鮪魚汛期到來，今年屏東「第一鮪」現身，由琉球籍漁船「榮漁滿號」捕獲，重量超過180公斤，符合第一鮪限定資格，船長陳金平笑得開心說，出港4天，意外捕獲。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，昨天下午4時許，琉球籍漁船「榮漁滿號」通報，在台灣西南方海域北緯22度16分，東經119度45分捕獲今年第一尾黑鮪魚，今天漁會驗明正身，確認符合「第一鮪」重量超過180公斤以上、起釣為活魚的資格。

「榮漁滿號」船長陳金平今年才37歲，從漁15年。他向中央社記者表示，作業主要以鮪魚、旗魚等魚種為主，昨天才下餌釣沒多久，拉上船一看居然是黑鮪魚，目視超過180公斤，於是趕緊通報，並以最快的速度回港，期待成為「第一鮪」。

陳金平笑得開心，總是抱持「可遇不可求」的心態，這是從魚15年來，第一次捕獲第一尾黑鮪魚。

東港區漁會表示，「榮漁滿號」與去年捕獲第一鮪「滿吉財號」漁船一樣，都屬噸位小的CT2級漁船，以小搏大，也是在很少見的西南方海域捕獲，捕獲日期也是史上第3早。漁會將與屏東縣府盡快安排拍賣會，揭開黑鮪魚季序幕。