快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

屏東「第一鮪」驗身過關 船長出港4天意外捕獲

中央社 / 屏東縣6日電

黑鮪魚汛期到來，今年屏東「第一鮪」現身，由琉球籍漁船「榮漁滿號」捕獲，重量超過180公斤，符合第一鮪限定資格，船長陳金平笑得開心說，出港4天，意外捕獲。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，昨天下午4時許，琉球籍漁船「榮漁滿號」通報，在台灣西南方海域北緯22度16分，東經119度45分捕獲今年第一尾黑鮪魚，今天漁會驗明正身，確認符合「第一鮪」重量超過180公斤以上、起釣為活魚的資格。

「榮漁滿號」船長陳金平今年才37歲，從漁15年。他向中央社記者表示，作業主要以鮪魚、旗魚等魚種為主，昨天才下餌釣沒多久，拉上船一看居然是黑鮪魚，目視超過180公斤，於是趕緊通報，並以最快的速度回港，期待成為「第一鮪」。

陳金平笑得開心，總是抱持「可遇不可求」的心態，這是從魚15年來，第一次捕獲第一尾黑鮪魚。

東港區漁會表示，「榮漁滿號」與去年捕獲第一鮪「滿吉財號」漁船一樣，都屬噸位小的CT2級漁船，以小搏大，也是在很少見的西南方海域捕獲，捕獲日期也是史上第3早。漁會將與屏東縣府盡快安排拍賣會，揭開黑鮪魚季序幕。

黑鮪魚 屏東縣 東港

延伸閱讀

屏東「第一鮪」傳捷報 漁船凌晨返港等待驗魚

屏東「第一鮪」報到 幸運船長火速返港等待驗魚確認

綠營屏東初選民調前最後肉搏 三選將車掃造勢大會拚直播

屏東鳳梨海運外銷星國最大超市 首櫃15噸啟航

相關新聞

影／屏東「第一鮪」今驗魚確認 年輕船長如中百萬樂透

屏東縣政府自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季， 隔年開辦「第一鮪」拍賣會，成為黑鮪魚季的暖身重頭戲；琉球籍漁船「榮漁滿號...

南橫中之關路段山坡崩塌 山友指通車危險

南橫公路4月底將全線通車，但吳姓讀者昨天與山友登山發現，台20線南橫公路往天池方向，在「中之關」路段卻有一處山坡崩塌，面...

高雄CAN HELP 市議員籲：開放烏克蘭難民居留

高雄市議會今進行民政部門業務報告質詢，市議員吳益政談及俄烏戰爭，要求高雄市政府主動釋出善意，開記者會宣布願意接收烏克蘭難...

守護金門綠色資產 縣府公告51株百年木為受保護樹木

金門有許多珍貴的樹木，很多的樹齡都超過百年之久，為了維護金門重要綠色資產，縣府依照森林法樹木保護專章規定，成立了「金門縣...

區公所只聽民政局的？議員建議農業課直屬農業局

高市議會今進行民政部門質詢，市議員朱信強指出，高雄在農損通報上速度慢，在偏鄉由區公所農業課主責，督導單位為民政局，但業務...

村里長「加薪」 大小里同酬不同工

全國村里長事務費年底調升至5萬元，高雄市人口最多的左營區福山里有4.4萬人，大寮區光武里只有78人，人口數落差達590倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。