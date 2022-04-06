區公所只聽民政局的？議員建議農業課直屬農業局

高市議會今進行民政部門質詢，市議員朱信強指出，高雄在農損通報上速度慢，在偏鄉由區公所農業課主責，督導單位為民政局，但業務又與農業局密切相關，卻與農業局橫向連繫差，建議將農業課直接歸建農業局，讓農損、農政作業更順暢。民政局表示，將辦研習活動增加區公所農損知識，增加交流。人事處表示，歸建部分需與農業局、民政局再研議。

朱信強表示，公所農業課的業務近9成都與農業局相關，但因為主管機關是民政局，甚至出現農業課不聽農業局的耳語出現。朱信強建議，讓農業課歸建農業局，讓農政業務更順暢。人事處長陳詩鍾指出，高雄有35個區公所，有10個公所設有農業課，其他公所農業業務則由經建課負責。不管是專辦還是兼辦，業務都與農業局息息相關，如要把農業課歸建農業局要再全面研議。

朱信強指出，近日芒果遇疏花疏果狀況，公所農業課在整體天然災害申報，應讓農民了解如何申報、處理，但農業課的應變不足，未即時通報，民政局與農業局的協調不足。民政局長閻青智指出，市府有規定，天然災害時區公所、農業局都要快速啟動各項查報，針對議員建議，近期也將召集農業課、農業局、農改場等單位一起辦研習活動，讓農業課增加這部分的認知。

朱信強認為，高雄農損查報慢，屏東芒果農都有補助，但高雄果農卻不得其門而入，「即時災損面積可能不到補助條件，但一樣要先查報。」閻青智說，查報涉及公所人力，如果涉及大面積可能採用農委會建議的使用抽查方式，公所會全力配合，後續認定仍由農業局等單位認定。

高雄市幅員廣大，不少議員質詢時要求市府照顧偏鄉，不要讓原縣區市民感覺像孤兒。朱信強也說，高市多數預算都放在市區，對比市區和偏鄉道路品質差異大，籲研考會在預算編列、分配時要多照顧偏鄉。研考會主委蔡宛芬表示，目前在預算上都是讓各局處評估哪些業務、區域需要加強，因各局處較了解業務狀況，「但偏鄉的建設確實多有需要加強，將會提醒各局處的經費分配。」