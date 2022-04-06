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護老樹金門公告51株受保護樹 非許可不得破壞

中央社 / 金門縣6日電

為維護重要綠色資產，金門縣政府公告51株以榕樹、黃連林居多的樹木為受保護樹木，其中多數為百年以上老樹；公告後價值相當文化資產，非經許可不得任意砍伐、移植或修剪。

建設處長李有忠表示，經公告受保護樹木，相當於文化資產，若遇土地開發利用，以原地保留為原則；非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。

縣府建設處發布新聞表示，為維護重要綠色資產，縣府依森林法樹木保護專章規定，由林務所遴請專業團隊成立「金門縣受保護樹木審議會」，負責金門地區受保護樹木認定、列管和廢止，以及爭議和重大違規事件協調處理。

建設處農林科表示，首次成立審議會3月28日就原有列管樹木清查，經審議委員逐一審認後，公告51株樹木為受保護樹木。其中大多數為樹齡達100年以上的老樹，又以榕樹、黃連木居多；另有木棉、龍眼、桄榔、雞蛋花等樹種，分布於各鄉鎮鄰里村落中。

農林科指出，金門森林覆蓋率40%，這次公告受保護樹木，除了由樹木所在的管理者維護外，後續林務所將優先加強保護、定期健檢，以保護樹木生長環境，未來也將規劃專屬網頁公布樹木現況；林務所後續也將持續辦理老樹管理維護並提請審議會審議。

有關金門受保護樹木資料可透過林務所首頁供查詢，民眾如發現列管樹木有生長狀況不良情形，可與林務所聯繫（082-352846）。

護樹 金門 文化資產

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