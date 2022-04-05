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屏東鳳梨海運外銷星國最大超市 首櫃15噸啟航

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣政府鳳梨果農致力拓展鳳梨外銷通路，獲得新加坡最大的NTUC FairPrice超市訂單，今天在藍天農業生產合作社舉行首櫃啟航儀式，首櫃為40呎貨櫃，約15公噸。

屏東縣長潘孟安今天出席「屏東鳳梨首航外首櫃啟航儀式銷新加坡記者會」，他表示，連假繼續拚外銷，屏東鳳梨外銷新加坡首航，每週2個40呎貨櫃外銷新加坡，賣給新加坡最大NTUC FairPrice 300多間超市，顧好品質才是王道，要讓新加坡朋友吃到最甜的屏東旺來。

他說，屏東外銷量占全國9成以上，今年外銷量已達8822公噸，是2021年全年外銷量1.2萬公噸的7成。其中，銷日8505公噸（佔96%）持續創造紀錄，謝謝農民全力把關品質，讓屏東鳳梨外銷到全世界。

潘孟安表示，屏東是鳳梨外銷火車頭，4月進入外銷高峰期，品質才是最重要的競爭力，縣府製作外銷鳳梨色卡讓農民參考，加上溯源條碼，消費者一定能安心買。

他也呼籲果農不要搶收，造成鳳梨品質下降，形成惡性循環，縣政府會積極處理設備更新問題，讓小農邁向農企，屏東已經做好以品質應戰，邁向更國際的市場的準備。

縣府農業處表示，貿易商啟津企業有限公司經營新加坡市場近20年，見到日本對於鳳梨的支持與肯定，奮力拓展新加坡市場對台灣鳳梨的認識及接受度，與屏東縣藍天農業生產合作社共同合作，接下新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單。

農業處資料，屏東鳳梨主要產期在每年2月到6月，種植面積3596公頃、產量12萬2688公噸，為全台第一大產區，主要產區從屏北高樹至萬巒等地。日前屏東鳳梨受到世界第一大鳳梨供應商Del monte公司青睞，簽下600噸訂單。

屏東縣政府 鳳梨 新加坡

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