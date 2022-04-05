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童在一起 高雄萬豪邀百位家扶中心孩童歡度兒童節

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影

為了讓小朋友能有一個難忘的兒童節，慈善家孫先生延續去年舉辦育幼院耶誕餐會，特地邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起，享受孩子們所帶來的純真與快樂。

活動發起人孫先生多年來默默投入孩童、流浪動物等公益活動，有感於近年受疫情影響，公益捐款及活動減少，因此自去年耶誕節起，邀請育幼院近百名師生共同歡慶佳節，並期許能透過活動將愛延續。孫先生表示：「退休後一直希望能在有限的能力中回饋社會，而孩童是社會未來的基石與希望，因此期盼社會上所有的孩子都能被善待，擁有開心快樂的童年。」

孫先生邀請家扶中心百位孩童與其家人到高雄萬豪五星級酒店自助餐廳品嘗佳餚，活動現場還有大、小朋友都喜歡的魔術師馬丁哥哥，帶來精彩魔術表演與教學，除此之外更將在現場製作造型氣球，並贈送魔術道具，讓小朋友活動後可以將快樂帶回家，與家人、朋友「同樂」與「童樂」。

高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起。記者劉學聖／攝影

家扶中心 育幼院 魔術師

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