童在一起 高雄萬豪邀百位家扶中心孩童歡度兒童節

為了讓小朋友能有一個難忘的兒童節，慈善家孫先生延續去年舉辦育幼院耶誕餐會，特地邀請高雄家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，與孩子們一同享用五星級飯店自助餐美食、並邀請魔術師現場表演，讓大家「童」在一起，享受孩子們所帶來的純真與快樂。

活動發起人孫先生多年來默默投入孩童、流浪動物等公益活動，有感於近年受疫情影響，公益捐款及活動減少，因此自去年耶誕節起，邀請育幼院近百名師生共同歡慶佳節，並期許能透過活動將愛延續。孫先生表示：「退休後一直希望能在有限的能力中回饋社會，而孩童是社會未來的基石與希望，因此期盼社會上所有的孩子都能被善待，擁有開心快樂的童年。」