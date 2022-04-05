屏東「金屏安」環保金爐 改善空氣品質成效看得見

清明節掃墓祭祖燃燒紙錢造成空氣汙染，屏東縣環保局109年設置「金屏安」環保金爐，汙染物去除效率高達99%，紙錢專爐專燒，未與垃圾混燒，兼顧民間宗教信仰並解決環保問題；環保局說，今年春節收運約180公噸紙錢、清明節連假約130公噸，啟用以來已收運紙錢1200公噸，減少排放空氣汙染物5.11公噸，其中粒狀汙染物4.24公噸、氮氧化物0.83公噸、硫氧化物0.04公噸，改善縣境的空氣品質。

環保局表示，110年進行20座廟宇現場輔導，包括屏東玉皇宮、屏東北極殿、新園龍聖宮、佳冬廣惠宮等，估算紙錢減量39公噸、香支減量2.8公噸，針對配合政府紙錢減量政策、紙錢集中處理、減香減爐等環保措施，透過評鑑方式選出屏東玉皇宮、新園龍聖宮與新園新惠宮3座環保廟宇，其中玉皇宮為維護縣境空氣品質，主動封爐不再燃燒紙錢，獲評審委員高度讚賞。

環保局鼓勵各廟宇增設汙染防制設備或統一集中由環保金爐集中處理外，並結合各鄉鎮公所、消防隊、警察局、環保局等單位成立廟會聯合宣導小組，去年度辦理7場次，除推廣紙錢減量方案外，也向參與的廟宇代表、村里長與民眾宣導集中焚燒處理政策及環保金爐收運處理流程，讓民眾對紙錢集中焚燒與減量的配合意願增加，放心交予環保局處理。

縣環保局長顏幸苑說，雖然縣境內的空氣汙染有85%為境外移入，但縣府針對15%的空氣汙染物減量管控，同時要求上風處的縣市於空品不良日聯合降載，去年縣境內細懸浮微粒(PM2.5)及臭氧(O3)濃度創下歷年最低紀錄，各項措施逐漸展露成效。