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高雄發放旗津券增5成商機 店家直呼超有感

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
不少旗津店家配合旗津券推出優惠措施，成功吸引遊客掏券消費。記者徐白櫻／攝影
不少旗津店家配合旗津券推出優惠措施，成功吸引遊客掏券消費。記者徐白櫻／攝影

為提振旗津觀光，高雄市府從3月11日至4月5日發放100元旗津券，購票搭渡輪即可領取，總共發出16萬多份，帶動店家約5成來客數。高雄輪船公司統計指出，這幾天旗津人潮不少，昨天搭船人次2.7萬多人，比去年同期連假增加4成，大家都忙得很愉快。

旗津因高雄港爆發疫情生意低迷，市府經發局指出，自3月11日活動開始至今，發放16萬多份（每份50元2張）旗津券，另有住宿方案，每個房間每晚贈送200元旗津券，累計送出近500間，相對疫情嚴重期間，店家整體業績成長約4至5成。

鼓山、棧貳庫與前鎮輪渡站配合發放旗津券，工作人員廣播引導人潮排隊，另要派人在遊客手臂蓋章，限制一人一天只能領一次。高雄輪船公司統計，連假這幾天人潮分別為1.8萬人次、2.4萬人次及2.7萬人次，比去年同期增加4成左右，商圈店家感受明顯，輪渡站同仁也忙得愉快。

「很有感，希望人潮可以延續下去」一名飲料店老闆娘說，剛發放旗津券時感受最深，這個連假遇到下雨，人潮有點受影響，不過昨天人很多，雖然跟以往的連假不能比，能有這樣的遊客量已經算不錯，希望生意愈來愈好。

經發局提醒，旗津券發送至今天截止，但民眾可使用至8月31日，歡迎親友相約到旗津賞美景、吃美食。

今天是清明連假最後一天，店家說人潮沒有昨天多，但也還算不錯。記者徐白櫻／攝影
今天是清明連假最後一天，店家說人潮沒有昨天多，但也還算不錯。記者徐白櫻／攝影
店家說今天旗津商圈人潮沒有昨天多，但比之前疫情嚴峻的時候好非常多了。記者徐白櫻／攝影
店家說今天旗津商圈人潮沒有昨天多，但比之前疫情嚴峻的時候好非常多了。記者徐白櫻／攝影

連假 疫情

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